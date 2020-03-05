Бідним країнам, які постраждали від коронавіруса, МВФ виділить 50 мільярдів доларів

Міжнародний валютний фонд виділив $50 мільярдів для допомоги країнам, які постраждали від нового типу коронавіруса, для боротьби зі смертельною хворобою. Передбачити масштаби наслідків, до яких може призвести хвороба, зараз неможливо.

Виділені кошти, як наголошується, підуть на допомогу бідним країнам і тим, які мають середній рівень доходу зі слабкими системами охорони здоров’я.

У МВФ відзначили, що очікуваний в цьому році економічне зростання через коронавіруса неможливо. А поширення нового типу COVID-19 призведе до того, що глобальний приріст виробництва в 2020 році досягне самого повільного темпу після фінансової кризи 2008 року.

Разом з тим, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що передбачити, наскільки масштабними будуть наслідки від коронавірусної інфекції, важко.

«Глобальне зростання в 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, але наскільки він буде падати і як довго це триватиме, поки важко спрогнозувати», — сказала вона.

В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавіруса COVID-19.

3 березня в Україні підтверджений перший випадок коронавіруса – у чоловіка, який з дружиною повернувся з Італії в Чернівці. Чоловік з 29 лютого перебуває в обласній клінічній лікарні. Його стан поліпшується. Дружина не має ознак захворювання і знаходиться під наглядом лікарів.