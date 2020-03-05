Одіозний девелопер Вавриш і його спільник Ісаєнко незаконно забудовують берегову лінію Подолу

Бізнесмен Андрій Вавріш і народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Дмитро Ісаєнко планують незаконну забудову берегової лінії київського Подолу.

Повідомляється, що в січні Департамент містобудування та архітектури КМДА видав містобудівні умови і обмеження на забудову майже 13 гектарів на вулиці Набережно-Хрещатицьку в Подільському районі Києва. Документами передбачена реконструкція будівель під «багатофункціональний комплекс».

Будівництво буде проходити на ділянках площею 12,23 га, 0,21 га і 0,49 га. Перші два знаходяться в постійному користуванні ПАТ «Київський річковий порт», а третій — в оренді у ВАТ «Торгречтранс». Всі ці ділянки є зоною громадської забудови, однак у Києві поширена схема видачі дозволів на будівництво багатофункціональних комплексів», після чого на цих місцях незаконно будується житло.

Девелоперська компанія Вавріша Saga Development вже рекламує цей «багатофункціональний комплекс» як РК «Новий Поділ» з квартирами і офісами. Партнером Saga Development в цьому проекті є компанія Perfect Group Ісаєнко.

Інвестором є будівельна компанія Вавріша, який перед відходом з КМДА замовляв розроблення детального плану території в Подільському районі у межах, які входять зазначені 13 га. При цьому видання пише, що, як правило, легалізація житлової забудови відбувається шляхом затвердження детальних планів територій.

Раніше повідомляв, що бізнесмен Михайло Бродський з Вавришем причетні до незаконної забудови столичного Рибальського півострова.

Також Вавриш отримав дозвіл будувати висотки у Печерському районі Києва на вул. Ольшанської 2-6, незважаючи на порушення і відсутність необхідної документації. До цього Вавриш підписував документи в мерії для старту своєї майбутньої забудови.

Крім того стало відомо, що «Київський річковий порт» має намір побудувати логістичний комплекс і термінал для цементної бази, а також реалізувати ряд інших проектів.

compromat.ws