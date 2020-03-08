Повінь – зміна системи

Menu
Close

Скасували рейси в Європу: в Ірані пішли на жорсткі заходи за коронавіруса

08.03.2020

В Ірані через епідемію коронавіруса, яким за даними на неділю, 8 березня, у світі заразилися 104 тисячі осіб у 93 країнах, за добу померли 49 осіб і скасували рейси в країни Європи.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Ірану.

За даними відомства, у країні підтверджено понад 6,5 тис. випадків інфікування.

Влада країни закликала іранців уникати подорожей по країні і залишатися при можливості вдома.

Разом з тим IranAir — місцевий цивільний авіаперевізник повідомив, що скасовує всі рейси в Європу через «обмежень, які накладає Європа з незрозумілих причин».

Читайте також:   Митниця щодня перераховує в бюджет близько 1 млрд грн, — Експерт
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *