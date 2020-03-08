Завтра Україну накриє сильний туман

Туман уночі та вранці 9 березня прогнозують у північних, західних та більшості центральних областей України.

Про це йдеться у попередженні Українського Гідрометцентру.

«Уночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман, видимість (становитиме) 200-500 м», – заявили в Гідрометцентрі. Оголошено жовтий – найнижчий – рівень загрози.

Гідрометцентр прогнозує, що завтра на півночі, заході та в центрі України дощитиме. Температура повітря вдень становитиме від +6… +8 ºС, на заході країни до +13… +15 ºС у центрі. У східних і південних областях без опадів. Температура вдень становитиме +15… +18 ºС.