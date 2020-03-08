«Перемир’я все?»: Асад при підтримці Путіна пішов у наступ в Ідлібі, але потім вимушено відступив

На території сирійської провінції Ідліб, мабуть, вже закінчилося то перемир’я, про яке домовилися днями в Москві, президент Російської Федерації та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган.

Так, сьогодні з повідомлення телеграм-каналу «Вісник Дамаска» стало відомо, що війська, підконтрольні Башару Асаду в ніч на восьме березня порушили режим припинення бойових дій і почали атакувати позиції опозиційних сил у південній частині провінції Ідліб. В результаті асадиты захопили два населених пункти. Але вже незабаром у спішному порядку війська сирійського диктатора були змушені відступати в швидкому темпі.

Таким чином, можна зробити висновок, що домовленостей про повне припинення бойових дій в Ідлібі, про який домовилися Ердоган і Путін, не вдалося досягти. Війська Асада за підтримки РФ захопили населені пункти Маарет Мухус і аль-Буреййдж, які знаходяться між Кансафрой і Кафр-Набілем. Але довго утриматися на нових позиціях САА не вдалося. Так як вже вранці восьмого березня, війська сирійського диктатора вимушено відступили назад.