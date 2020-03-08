Гиркин: Сурков перетворив Донбас у смітник «російського світу»

Владислав Сурков «напаскудив» Донбасу більше, ніж хто-небудь, призначаючи на керівні пости в «республіках» злодіїв та шахраїв. Таким чином за 6 років непідконтрольна частина України перетворилася в смітник. Про це в інтерв’ю російської письменниці Діані Каді розповів колишній командир слов’янського підрозділу НВФ «ДНР» Ігор Гиркин «Стрільців».

Він зазначив, що не знає, які саме накази віддавав президент РФ Володимир Путін своєму помічникові Владиславу Суркову, так як вони становлять державну таємницю, однак результати керівництва Суркова як куратора Донбасу видно наочно.

«Республіки стали „сірою зоною“. Замість вітрини „російського світу“ там вийшла смітник „російського світу“. Тому що люди живуть гірше, ніж в Росії і гірше, ніж на Україні», — сказав Гиркин.

На його думку, навіть в умовах невизнання «республік» за 6 років можна було нормалізувати ситуацію. Для цього необхідно було призначати керівниками «ЛДНР» інших людей.

«Спочатку був поставлений пан Захарченко і пан Плотницький. Обидва надзвичайно каламутні особистості, м’яко кажучи… Але Пушилин виявився ще гіршим звичайно. Тому що, якщо Захарченко в п’яному вигляді здатний був приймати хоч якісь самостійні рішення, які, як йому здавалося, можуть піти на користь не тільки йому, то Пушилин не може і не хоче приймати навіть таких», — поділився Гиркин.

Екс-командир НВФ вважає, що з вини Суркова «економічна, внутрішньополітична, моральна ситуація в республіках» протягом 6 років неухильно погіршувалася.

«Фактично Сурков, як він завжди насправді робив, знущався, изголялся над населенням, яке потрапило йому в руки, проводив якісь психологічні експерименти. Це характерно для всієї його політики, я його діяльність відстежую з 2004 року приблизно, ще з „чеченських часів“. Якщо Сурков вибирає і призначає когось, то це буде найгірший з варіантів. Якщо шахрай — буде самий-самий шахрай, якщо злодій — то мега-злодій», — зазначив Гиркин і додав, що знає з цього приводу деякі факти.