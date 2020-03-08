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Привітання не потрібні: Грета Тунберг пояснила, чого хочуть жінки 8 Березня

08.03.2020

17-річна экоактивистка Грета Тунберг, яку журнал Time назвав людиною 2019 року, відмовилася від привітань з Міжнародним жіночим днем, про що повідомила в своєму Twitter.

Дівчина пояснила, що подолання «кліматичної несправедливості» у світі, якому вона присвятила своє життя, неможливе без надання жінкам рівних прав з чоловіками.

«Пам’ятайте: те, що ми, жінки, хочемо в цей день — так само, як і у всі інші дні — це рівності, а не привітань та святкувань», — підкреслила дівчина.

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