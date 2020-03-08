Страшне ДТП під Києвом: з’явилося відео

У мережі з’явилося відео з камер спостереження в Борисполі, на якому зафіксовано момент страшного ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля.

В результаті аварії загинули три людини. Відео опубліковано на сторінці “Київ Оперативний” у Facebook.

За фактом події порушено кримінальну справу за ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху). Обставини ДТП з’ясовуються правоохоронними органами Київської області.