Повінь – зміна системи

Menu
Close

Страшне ДТП під Києвом: з’явилося відео

08.03.2020

У мережі з’явилося відео з камер спостереження в Борисполі, на якому зафіксовано момент страшного ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля.

В результаті аварії загинули три людини. Відео опубліковано на сторінці “Київ Оперативний” у Facebook.

За фактом події порушено кримінальну справу за ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху). Обставини ДТП з’ясовуються правоохоронними органами Київської області.

Читайте також:   «Нахр*на мені в армію в 18 років?!» Зеленський похвалився подарунком і нарвався на гнів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *