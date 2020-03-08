Брата і племінника короля Саудівської Аравії загрожує страта, – ЗМІ

У Саудівській Аравії заарештували брата короля Салмана Аль Сауда принца Ахмеда бен Абдель Азіза і його племінника принца Мухаммеда бен Наїф бін Абдулазіза за підозрою в державній зраді. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела в правоохоронних органах країни.

Повідомляється, що їм може загрожувати покарання у вигляді смертної кари або довічного позбавлення волі. За даними видання, затриманим інкримінують підготовку до держперевороту: нібито вони намагалися повалити 84-річного короля Салмана і наслідного принца Мухаммеда бен Салмана.

Офіційні влади Саудівської Аравії поки цю інформацію не прокоментували. The Wall Street Journal називають принців і Мухаммеда Ахмеда одними з можливих спадкоємців престолу, який, на відміну від класичних монархій, не передається від батька до сина. У Саудівській Аравії король сам вибирає спадкоємця, після чого його має затвердити Рада Відданості.