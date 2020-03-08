В Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку

У Житомирі з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.

Про це повідомили в Житомирській обласній державній адміністрації, передає УНІАН. Вранці 8 березня жінку доставили в Житомирську міську лікарню міста Овруч. Вона з високою температурою і ознаками грипу самостійно звернулася в лікарню.

В ОДА повідомили, що пацієнтка повернулася з Італії ще в січні.

«Вона сама зателефонувала до лікарів, вони і відвезли пацієнтку в Житомирську міську лікарню № 1, яка визначена госпітальною базою. Там їй провели вірусологічні аналізи. Щоб зняти підозру інфікування коронавірусом, біоматеріал жінки зараз вивчають», – додали в ОДА.

У відомстві уточнили, що зараз стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Діагноз жінки буде встановлено найближчим часом.

Карта поширення коронавіруса: