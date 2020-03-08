Бойовики розстріляли автомобіль ООС: загинув український боєць

Протягом доби неділі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, загинув український військовослужбовець, п’ятеро поранені, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

“Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї”, – йдеться у вечірній зведенні.

Відзначається, що протягом неділі бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. “Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один – бойова поразку”, – наголосили у штабі.

Також під час обстрілу ворожих українських позицій поранені три українських військових. Підрозділу Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь супротивнику. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, три обстрілу зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід”, а саме двічі неподалік Дослідно – з 82-мм мінометів – 15 хв, 15 пострілів з станкових протитанкових гранатометів, а також зробив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу, поблизу Авдіївки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Один обстріл противник здійснив у районі оперативно-тактичної угруповання “Північ”, а саме поряд з н. п. Хутір Вольний – з гранатометів різних систем.