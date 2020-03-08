Ірак закрив п’ять прикордонних пунктів з Іраном через коронавіруса

Ірак закрив п’ять прикордонних пунктів з Іраном в рамках заходів по боротьбі з коронавірусом нового типу (Сovid-19). Про це повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на прес-секретаря Управління по прикордонних пунктів Іраку Алааддин аль-Кайси. Таке рішення ухвалив Кабмін країни.

За його словами, прикордонні пункти «Еш-Шеламдже», «Еш-Шитий», «Зурбатиях», «Ель-Мунзирийя» і «Мендилли» будуть закриті до 15 березня.

Нагадаємо, на даний момент у світі зафіксовано 102 178 випадків інфікування коронавірусом, тоді як загальна смертність від інфекції досягла 3 491 випадку.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю повідомила про 28 нових випадках смерті від коронавіруса в країні, в результаті чого загальне число смертей у світі досягло 3 491 з початку епідемії.