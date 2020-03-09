В Житомирі попрощалися з застреленим у під’їзді колишнім розвідником

В Житомирі 8 березня попрощалися з волонтером, колишнім військовослужбовцям 95-ої бригади Збройних сил України 46-річним Олегом Котенко, якого знайшли застреленим у під’їзді будинку.

Про це повідомляє Житомир.info. Кошеня поховали на Смолянском військовому кладовищі.

Колишнього військового проводжали в останню путь рідні, друзі, побратими і волонтери з квітами і під оркестр. Поліція підозрює самогубство, однак друзі загиблого не вірять в цю версію.

Вони розповіли, що Котенко був вірним товаришем і патріотом, йти з життя не збирався, про що говорив знайомим.

«Олег був нашим другом, вірним товаришем. Сьогодні дуже велика втрата не лише для Житомира, житомирян, нашої когорти: волонтерів, АТОшникив, небайдужих патріотів – це втрата для України. Ми не розуміємо, що сталося, не віримо і не знаємо офіційних версій. Я вірю, що буде справді цього хочуть всі і багато прийшло його побратимів, ніхто цього не спустить.

Багато заходів, де ми зустрічалися, але він відверто говорив, не знаю, на що натякав, завжди усміхнений був і говорив: «якщо що, я не збираюся ні стрілятися, ні кидатися, нічого, це так, щоб знали, між іншим» і далі розмовляв з усіма, що це було – не знаю», – розповів друг загиблого Андрій Пруна.

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«Людина свято, людина вітер. Він був завжди гарний, приємний, добряк, ніколи нікому не відмовив у допомозі. Такий справжній чоловік, батько, друг. На нього завжди можна було покластися. Залишилася дружина і дві дочки», – розповіла подруга Ольга Цибуля.

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