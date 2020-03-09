Від коронавіруса в Італії за добу померло більше ста осіб

Число загиблих від коронавіруса в Італії різко зросло за добу з 154 до 257 осіб.

Про це повідомив радник з питань добробуту регіону Ломбардія Джуліо Галлера, передає інформаційне агентство ANSA. Він розповів про 1492 нових випадках коронавіруса і 113 нових випадках смерті.

Разом з тим загальна кількість хворих досягла 7 375, 366 померли.

Зокрема, коронавірус підтвердили у керівника генерального штабу збройних сил Італії генерала Сальваторе Фаріни. Генерал повідомив про це сам. Він сказав, що почувається добре і перебуває в добровільній ізоляції будинку.

Так, Італія вийшла на перше місце в світі по смертності від коронавіруса – (4,96% з 7375 заражених), далі Іран (2,96%), а на третьому місці Китай (3,83%).

Раніше повідомлялося, що в Італії в результаті спалаху китайського коронавіруса COVID-19 захворів губернатор регіону П’ємонт Альберто Чирио. Після того, як тест на коронавірус дав позитивний результат, губернатор випустив відеозвернення, в якому запевнив, що хвороба не відволікає його від роботи на чолі регіону.