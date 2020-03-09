Челябінські перекладачі об’єдналися в клуб

Перше зібрання вирішили присвятити темі художнього поетичного перекладу. Присутні обговорять складності на прикладі творчості Федеріко Гарсіа Лорки, Давида Йоста, Роберта Бернса та інших авторів.

Досвідом, як оминути «підводні камені», поділяться Ольга Литвинова, Ігор Коренєв та Юрій Бризгалов.

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Також у програмі онлайн-зустріч з редакцією журналу практикуючого перекладача «Мости». Крім того учасники познайомляться з фондом Центру міжкультурних комунікацій і окремо – зі спеціально обладнаним читальним залом перекладача, обговорять плани і режим роботи клубу на перспективу.

Коментар:

– Наш клуб запрошує всіх, хто займається перекладами: досвідчені професіонали будуть пропонувати теми і проводити міні-семінари, а ті, хто тільки почав освоювати цю професію, – отримають можливість поставити свої запитання та обговорити їх у компанії однодумців, – каже координатор проекту, бібліотекар Центру міжкультурних комунікацій Віра Стрєлко.