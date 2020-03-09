Макс Барских рассказал об отношениях с отцом

Украинский певец Макс Барских рассказал о насилии со стороны отца. По словам артиста, наладить отношения с родителем не удалось даже во взрослом возрасте.

«Папа часто бил маму и меня. У него были реальные проблемы с алкоголем. Я часто вспоминаю детство и удивляюсь, как мне удалось стать нормальным человеком. Я не виню отца и маму, так как все зависит от условий жизни. Когда человек не может найти свое счастье, он совершает странные и глупые поступки», — рассказал Барских в интервью для канала «Ходят слухи».

Артист отметил, что его отец был очень добрым человеком, но пагубная зависимость стала преградой для его развития. Именно от родителя Барских досталось некое «доброе сумасшествие», которое сейчас является частью его образа. Исполнитель отметил, что в свое время отец мог выпивать столько алкоголя, что с трудом говорил.

Пример родителя помог Максу Барских всегда держать себя в руках и не делать необдуманные поступки. Когда будущему артисту было 11 лет, его отец ушел из семьи. В 2018 году Барских пригласил его сняться в клипе на песню «Февраль». Соответствующая задумка родилась у режиссера Алана Бадоева. По словам артиста, даже после совместной работы он не смог начать общаться с отцом. Вскоре после съемок он умер, но и трагическое событие на растрогало Барских. По его словам, между ним и его отцом была «пропасть длиною во многие годы», пишут «Актуальные новости».

: newformat.info