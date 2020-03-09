ДЕМОГРАФІЯ СТАЛІНСЬКОЇ ЕПОХИ

В середині 1920х років, коли Сталін робив перші кроки до зміцнення своєї влади, ні в СРСР, ні в Росії ще не було добре налагодженої сучасної системи демографічної статистики. Тим не менш, в цей час уже збиралася й оброблялася, нехай і не повсюдно, досить багата інформація про всі основні демографічні процеси, у 1926 році була проведена один із кращих радянських переписів населення, усі наявні дані широко публікувалися й уважно аналізувалися, розроблялися демографічні прогнози, на підйомі були демографічні дослідження. Поруч з демографами, що набули популярність ще до революції (В. Михайлівський, П. Куркін, С. Новосельський), працювали більш молоді М Птуха, В. Паєвський, Ю. Корчак-Чепурківський, С. Томілін, О. Хоменко та інші. На початку 30-х років в країні діяли два дослідних демографічних інституту – у Києві та Ленінграді.

У 1953 році, після смерті вождя, інформаційне поле демографічної статистики та дослідне поле демографії представляли собою випалену пустелю.

Вже на початку 30-х років щосили йшло засекречування демографічної інформації, поступово яке переходило в її фальсифікацію. Зокрема, була оголошена “шкідницької” перепис населення 1937 року, і у 1939 році була проведена нова перепис, результати якої більше влаштовували керівництво країни. Були ліквідовані обидва демографічних інституту – ленінградський в 1934, київський – в 1939 році. Майже зникли демографічні публікації. Жорстокі репресії обрушилися на самих демографів.

Ст. Паєвський, – провідна фігура ленінградського демографічного інституту, – помер в 1934 році у віці 41 року від серцевого нападу через кілька годин після прийняття рішення про закриття інституту. В кінці 30-х років за короткий час були арештовані і розстріляні три змінювали один одного керівника державної статистичної служби – Ст. Осінський, В. Краваль, В. Верменичев. Розстріл обірвав життя керівника переписів населення 1926 і 1937 років О. Квиткина, українського демографа А. Хоменко. У таборі загинув керівник перепису – 1937 року Л. Брангендлер. Через арешт, тюрми і табори пройшли М. Птуха, Ю. Корчак-Чепурківський, Б. Смулевич, М. Трацевский, А. Мерков, М. Курман…

Приховування інформації про демографічні процеси в СРСР досягло неймовірного межі. Навіть загальна чисельність населення країни не була відома. Тільки в 1959 році – через 6 років після смерті Сталіна, і через 20 років після перепису – населення 1939 року була проведена нова перепис, завдяки якій статистики відчули під ногами щось на зразок стійкої грунту і змогли розраховувати необхідні демографічні показники. Саме результати перепису 1959 року і їх порівняння з результатами перепису 1926 року дозволяють судити про демографічні наслідки сталінського правління. Що ж це за підсумки?

Народжуваність: великий перелом

На початку ХХ століття Росія була країною з дуже високою народжуваністю. Під час Першої світової і громадянської воєн народжуваність, зі зрозумілих причин, скоротилася, але до середини 1920-х років життя населення, тоді, по перевазі, селянського, Росії, України, інших районів СРСР – нормалізувалася, і відновилася довоєнна висока народжуваність. Але цей післявоєнний підйом протримався недовго, до кінця 1920-х років вже стало помітно сильне зниження, яке різко прискорилося після 1929 року – сталінського “року великого перелому”.

Досягнувши максимальної глибини падіння в 1934 році, після страшного голоду, у 1935-1937 роках народжуваність у Росії знову дещо підвищилася, проте ніколи вже не повернулася до рівня, що існував до 1933 року. У 1935 році, коли Сталін вимовив свої знамениті слова про те, що “жити стало веселіше”, а “народжуваності більше, і чистого приросту виходить незрівнянно більше, коефіцієнт сумарної народжуваності у Росії був майже на 40% нижче, ніж у 1927 році. Що ж стосується природного приросту, то він був майже вдвічі нижчим, ніж у 1927 році (11‰ проти 21‰).

Зниження народжуваності в країні, яка стала на шлях індустріалізації та урбанізації, процес закономірний. Що вражає у сталінському СРСР, так це величезна швидкість зниження народжуваності. Для того, щоб демографічний поведінка цілих поколінь майже миттєво перестроилось, люди повинні були відчути неймовірний шок. Таким шоком і стали для більшості населення СРСР події кінця 1920-х – початку 1930-х років: примусова колективізація, розкуркулення і голод. У якомусь сенсі цей шок був набагато сильнішим, ніж шок Першої світової і громадянської воєн, революції і післяреволюційної розрухи. Після їх закінчення населення швидко повернулася до колишніх норм демографічної та сімейної поведінки, тоді як шок початку 30х років призвів до незворотних змін.



Рис. 1. Коефіцієнт сумарної народжуваності

в Росії і на Україні

Наляканий цим несподіваним наслідком своєї економічної і соціальної політики, Сталін спробував поширити механізм репресій і на цю область життя громадян СРСР. Через кілька місяців після того, як він з великою помпою, але без всяких підстав заявив, що населення СРСР “стало розмножуватися набагато швидше, ніж у старий час”, в країні був заборонений аборт.

Джерела: Росія 1927 – 1940; 1950 – 1958 – оцінка Андрєєва і співавторів; Україна за 1925 – 1929 – розрахунок М. В. Птухи; Росія 2 – (1950 – 1958) і Україна за ті ж роки – оцінка А. Блюма.

Роки, що безпосередньо слідували за забороною аборту, відзначені деяким підйомом показників народжуваності, але він був невеликим і недовготривалим. Заборона аборту не приніс очікуваного ефекту, а потім війна викликала нове різке зниження народжуваності, і Сталін вирішив ще підкрутити гайки. В кінці війни, в 1944 році, був виданий указ, повышавший статус зареєстрованого шлюбу і усложнявший його розірвання. З іншого боку, тоді ж була зроблена спроба підвищити престиж материнства з допомогою введення урядових нагород багатодітним матерям і надання їм низки пільг.

Судячи з того, що вжиті заходи не змогли зупинити зниження народжуваності, посилення державного присутності в сімейних справах виявилося неефективним засобом. Більше того, саме країни, що пережили тоталітарні режими, які намагалися впливати на сімейне та демографічне поведінку людей (Німеччина, Італія, Іспанія, Росія тощо), демонструють вже в наш час найглибше падіння народжуваності. Можливо, це пов’язано з тим, що державне втручання в будь-яких формах і за допомогою батога, і за допомогою пряника – не збільшує сили самоорганізації сім’ї, а зменшує їх.

З 1925 по 2000 рік коефіцієнт сумарної народжуваності в Росії знизився на 5,59 дитини в розрахунку на одну жінку (з 6,80 до 1,21) (рис.2.). З них 3,97 дитини, або 71% загального зниження припадає на 1925-1955 роки – “сталінську епоху”.

Смертність: ніякого перелому

За офіційними оцінками, загальний коефіцієнт смертності – для СРСР у цілому становив у 1913 р. 29,1‰, у 1926 – 20,3‰, а до 1930, згідно із заявою Сталіна про зниження смертності на 36%, впав до 18-19‰. Про ще великі успіхи повідомлялося 5 років, після закінчення страшного голоду. У 1935 р. смертність склала 56% від рівня 1913 р.1, тобто скоротилася вже на 44%, або приблизно до 16‰.



1897-2002 роки

Повинно було пройти чимало років, щоб дослідники добралися до засекречених архівів і на підставі всіх наявних даних дійшли висновку, що загальний коефіцієнт смертності населення СРСР у 1930 р. становив не 18-19, а 27‰; а в 1935 році його величина була, відповідно, не 16, а близько 21‰. Приблизно таким, як у СРСР, був тоді і загальний коефіцієнт смертності в Росії (27,3‰ в1930 і 23,6 в 1935 році) (рис. 3).



і в СРСР. 1890-1960 рр.*

* Великий пунктир – лінія тренда 1890-1913 років

Джерела: Населення СРСР 1987. Статистичний збірник. М., 1988, с. 127; Рашин А. Р. Населення Росії за 100 років. М., 1956, 156 с.; Андрєєв Е., Дарський Л., Харкова Т. Населення Радянського Союзу. 1922-1991. М., 1993, с. 120; Андрєєв Е., Дарський Л., Харкова Т. Демографічна історія Росії: 1927-1959. М., 1998, с. 164.

Тепер подивимося, як йшла справа з дитячою смертністю, про яку Сталін, виступаючи в 1930 р. на XVI з’їзді ВКП(б), сказав, що вона скоротилася на 42,5%. Якщо б так було насправді, то коефіцієнт дитячої смертності до 1930 р. мав би впасти до 155 на 1000 новонароджених, він же склав, за пізнішим исчислениям демографів, 196 на 10002, тобто всього на 27% менше, ніж у 1913 р. – (тоді на першому році життя в Росії помирало 269 з кожної тисячі народжених). У Росії в цей час показник був вище загальносоюзного і становив 227 на 1000.

За розрахунками виходить, що смертність – і загальна, і дитяча – в 1930 році була і справді нижче, ніж у 1913 році. Чому ж Сталіна не влаштовувала істинна оцінка цих успіхів, нехай і більш скромна? Відповідь пов’язане з двома обставинами.

По-перше, смертність знижувалася до революції, тому її помірне зниження ніяк не можна було віднести до заслуг радянської влади. Більш того, показники смертності в 1930-ті роки були істотно вище, ніж можна було очікувати при збереженні передреволюційних тенденцій – всі вони знаходяться вище лінії тренда 1890-1913 років (див. рис. 3).

По-друге, показники 1930 р. були хоча і краще довоєнних, але гірше, ніж досягнуті в 1927-1928 рр., до початку реалізації головних сталінських проектів.

Таким чином, вже в 1930 році було закладено основи тієї брехливої міфології незвичайних успіхів радянської влади в охороні народного здоров’я, яка, здається, дожила і до наших днів.

Між тим, динаміка очікуваної (середньої) тривалості життя вказує на майже повну відсутність прогресу “в роки сталінських п’ятирічок”.



і у віці 30 років. Росія, 1897-2001 роки

Як показав Е. Андрєєв (рис. 4), навіть якщо брати тільки найбільш сприятливі, “бескризисные” роки міжвоєнного періоду, очікувана тривалість життя жінок піднялася помітно вище передреволюційного рівня (приблизно на 45 років), але у чоловіків ніякого зростання порівняно з останніми передреволюційними роками практично не було. Положення змінилося лише після війни, і до 1953 році очікувана тривалість життя і чоловіків, і жінок перевищувала кращі довоєнні показники приблизно на 20 років. Проте цей успіх був досягнутий в основному за рахунок зниження смертності в дитячих віках, що, у свою чергу, пояснювали появою і масовим впровадженням у практику антибіотиків. А от зростання очікуваної тривалості життя дорослого населення був набагато скромнішим і короткочасним, він дуже скоро припинився, а у чоловіків згодом навіть змінився скороченням тривалості життя.

Демографічні катастрофи як норма життя

Навіть ті скромні успіхи, які дійсно мали місце, відносяться тільки до “нормальним” років, які в сталінський час постійно чергувалися роками катастрофічними.

Сталінське правління було відзначено найбільшими в історії країни військовими втратами, насамперед, у Другій світовій війні. Сталін зробив усе, щоб приховати справжні масштаби.

Названа ним величина втрат – близько семи мільйонів чоловік” – була оприлюднена в лютому 1946 року, хоча, за свідченням військових істориків, “в той час керівництва країни були відомі більш точні дані – 15 млн. загиблих”3. Але згодом і ці дані виявилися зменшеними, і їх прийшлося переглядати. За останньою радянською офіційною оцінкою, наведеною М. Горбачовим у травні 1990 року, війна забрала майже 27 мільйонів життів радянських людей. Для СРСР, мала до початку війни приблизно 195 мільйонів чоловік, це означало втрату 14% передвоєнного населення.

Сталінська оцінка втрат СРСР у Другій світовій війні була переглянута, але створена Сталіним і його оточенням міфологія неминучість цих втрат зберігається до цих пір. І зараз вважається хорошим тоном згадувати про героїзм військових років і замовчувати питання про відповідальність генералісимуса за непідготовленість до війни, за бездарність військових операцій на перших її етапах, за “витратний” метод добування перемоги ціною величезних людських жертв.

На тлі величезних втрат у Другій світовій війні 127 тисяч безповоротних втрат (так ще 265 тисяч поранених, контужених, обпалених, обморожених тощо) за три з половиною місяці війни з Фінляндією (грудень 1939 – березень 1940) здаються майже дрібницею. Але порівняємо цю теж лежить на совісті Сталіна дрібниця, скажімо, з втратами у Другій світовій війні таких країн, як США (300-400 тисяч за різними оцінками) або Англія (350-450 тисяч).

Друга група катастрофічних демографічних втрат сталінської епохи пов’язана з голодом. Згідно порівняно недавніми оцінками, за СРСР вони становили 7-7,5 мільйона, Росії – 2,2 мільйона чоловік. Але був і ще один голод, післявоєнний. Він став результатом посухи 1946 року, розпочався в грудні і тривав до збору врожаю 1947 року. За деякими оцінками, людські втрати в результаті цього голоду в СРСР склали близько 1 млн. чоловік.

Третій джерело катастрофічних демографічних втрат, що став мало не фірмовим знаком усієї сталінської епохи, – політичні репресії.

Рахунок жертв репресій, в тому числі і обумовлених ними передчасних смертей, йде на мільйони, але точне їх число все ще не відомо. Величезне число людей було просто розстріляно. Згідно з’явилася якось офіційною інформацією, “в 1930-1953 роки за звинуваченням у контрреволюційних, державних злочинах судовими і всякого роду несудовими органами винесені вироки і постанови щодо 3778234 осіб, з них 786098 осіб розстріляно”4. При цьому не виключено, що ця інформація применшує кількість розстріляних.

“Крім того, і це ми знаємо точно, дуже багато згинули в таборах і в’язницях, не будучи засудженими “судом” до смерті”5. Гулаг розцвів у 1930-ті роки, існував і поповнювався і в роки війни, не зникла і після її закінчення. Більш того, в кінці війни масові репресії знову посилилися і не припинялися до 1953 року. Загальна кількість ув’язнених у в’язницях, колоніях і таборах на початку 1950-х років наблизилося до 2,8 мільйони чоловік.

До цього часу майже зійшла нанівець перша хвиля масових сталінських репресій – “кулацкая посилання”. Новою формою репресій стали депортації народів. Сумарна кількість радянських громадян, депортованих всередині СРСР у воєнні та повоєнні роки, склало приблизно 2,75 мільйона чоловік.

Відомо, що смертність у таборах, у ході депортацій, в місцях поселень депортованих була дуже високою, так що демографічні втрати тут були набагато більшими, ніж від прямих розстрілів. За оцінкою Д. Волкогонова, в результаті сталінських репресій з 1929 по 1953 рік в СРСР загинуло 21,5 мільйона чоловік. Але поки що навряд чи можна вважати цю оцінку вичерпної або строго доведеною.

Роки воєн, спалахів голоду і підйому масових репресій буквально “прошили” “сталінську епоху”. Починаючи з 1929 року, їх було більше, ніж “нормальних”, спокійних років. Відповідно, нелегко відокремити “нормальну” смертність, розмірковуючи про яку можна говорити про успіхи охорони здоров’я, санітарної гігієни, досягненнях медицини і т. п., від катастрофічної смертності людей, відкинутих у майже первісні умови. Все це дало про себе знати потім, коли Сталіна вже не було в живих, не було і очевидних демографічних катастроф, а СРСР і його серцевина – Росія – надовго забуксували на тому шляху, по якому інші країни з тріумфом рухалися до більш високої тривалості життя.

Демографічний розорення

Фальсифікація демографічних даних – не така проста справа. Можна назвати будь-які показники народжуваності чи смертності і змусити в них повірити, але рано чи пізно вони підлягають об’єктивної перевірки, тому що від них залежить чисельність населення, а значить, число працівників і їдців, солдатів і виборців, школярів і пенсіонерів.

У сталінському СРСР це було можливо. Чисельність населення країни перетворилася в ретельно охороняється державну таємницю, тому що її опублікування відразу зробило б очевидною багаторічну брехню влади і особисто Сталіна.

До того, як над чисельністю населення опустилася завіса таємниці, вона була неодноразово фальсифікована. 1934 року на XVII з’їзді ВКП(б) Сталін назвав липову цифру населення СРСР – 168 млн. людей. Відштовхуючись від неї, радянські експерти очікували, що перепис населення 1937 року зафіксує в країні 170-172 млн. чоловік. Але було враховано всього 162 млн6. Не дивно, що перепис 1937 року була оголошена шкідницької, і у 1939 році була проведена нова перепис, причому було зроблено все, щоб на цей раз результати перепису підтвердили брехливі заяви керівництва країни. Перепис проводився в січні 1939 року, а в березні, ще до отримання остаточних підсумків, виступаючи на XVIII з’їзді ВКП(б), Сталін заявив, що в країні живе 170 млн. чоловік. Природно, що опубліковані згодом результати не могли бути менше цієї задекларованої вождем цифри.

Наступні історичні події – включення в 1939 році до складу СРСР країн Балтії, Західної України і Західної Білорусії, а потім і війна, у посунули питання про демографічні підсумки радянських тридцятих років на другий план, а після війни Сталін, мабуть, враховуючи не зовсім вдалий досвід своїх передвоєнних фальсифікацій, вирішив взагалі припинити публікацію даних про населенні СРСР.

Навіть у середині 1950-х років численні зарубіжні дослідники все ще марно намагалися хоча б приблизно оцінити кількість жителів однієї з найбільших країн світу. Французький демограф А. Сови наводив тоді зведення таких оцінок від 213 до 220 мільйонів людей на середину 1955 року. Коли ж, через три роки, після смерті Сталіна, була вперше опублікована офіційна цифра, вона виявилася істотно нижче всіх наявних оцінок: 200,2 млн. у квітні 1956 года7.

Оцінки демографічних втрат СРСР вітчизняними фахівцями, які отримали доступ до архівних матеріалів, стали можливі набагато пізніше. Згідно з цими оцінками, число надлишкових смертей в 1927 – 1940 роках склало 7 мільйонів, в 1941-1945 – 26-27 миллионов8. Але були ще прямі втрати від голоду 1946-1947 років (приблизно 1 млн. чоловік), а також жертви післявоєнного Гулагу. Так що прямі втрати сталінського СРСР становлять не менше 35 мільйонів людей, а, швидше за все, вони – вище. А крім того, слід врахувати і значне скорочення поповнення населення за рахунок дітей, не народжених передчасно загиблих.



при відсутності демографічних катастроф

Якщо уявити собі, що двох головних демографічних катастроф сталінського періоду – голоду початку 30-х років і Другої світової війни, а також інших підйомів смертності, знижували темпи зростання населення Росії, не було, то, починаючи з 1926 року, чисельність населення за рахунок балансу народжуваності і смертності зростала б так, як показано на рис. 5.

У 1926 році, коли Сталін тільки входив в силу, – населення Росії становило 93 мільйона чоловік.

До 1941 року країна не знала великих воєн, і її населення могло б вирости приблизно до 121 мільйона чоловік. Насправді ж у 1941 році воно було на 9 мільйонів менше – всього 112 мільйонів. Тільки в 1935 році була відновлена чисельність 1930 року – після демографічного провалу часів колективізації та розкуркулення. Потім послідував новий страшний провал – військовий. Передвоєнна чисельність населення Росії була відновлена тільки в 1956 році – через 11 років після закінчення війни і через три роки після смерті Сталіна.

Таким чином, 15 років – більше половини терміну правління Сталіна – Росія жила в умовах демографічних втрат, не восполненных навіть порівняно з раз вже досягнутим рівнем, тобто будучи в демографічному відношенні відкинутою назад.

До моменту смерті Сталіна населення Росії становило 107 млн. чоловік. Якби надлишкових втрат у роки його царювання не було, росіян в 1953 році могло бути на 40 з гаком мільйонів більше.

Анатолій ВИШНЕВСЬКИЙ

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