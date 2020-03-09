У «Слузі Народу» прокоментували причетність нового прем’єр єра до афери «Роттердам+»

Заступниця голови президентської фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук виключає ймовірність зв’язку новопризначеного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зі схемою «Роттердам+».

Про це Кравчук розповіла в інтерв’ю «24 каналу», зазначає Громадське.

За її словами, якщо дійсно з’єднання бути докази і корупційні звинувачення, то на них реагуватимуть.

«Якщо хоч хтось знайде докази чи зараз будуть якісь корупційні звинувачення — повірте, ніяких поблажок ні для кого не буде. Зараз немає жодної підстави говорити, що Денис Шмигаль є кимось іншим, аніж людиною президента», — сказала вона.

Кравчук наголосила, що перше, що зробила нова влада в енергетичній сфері, — скасували формулу «Роттердам+».

Зазначаються, що у 2017 — 2018 роках, коли Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова дешево купував вугілля на Донбасі й за формулою «Роттердам+» виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, яку за європейськими цінами продавав до Європи.

Перед цим президент Володимир Зеленський прокоментував минуле новопризначеного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в компанії олігарха Ріната Ахметова.

«Вони (олігархи — ред.) володіють 70-80% активів країни. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них чи якось пов’язаність язаний з одним із них. А вони наймають найкращих — ми маємо це розуміти», — сказав президент в інтерв’ю Bloomberg.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем’єр-міністра України.