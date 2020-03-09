У Миколаєві дев’ятирічний школяр намагався повіситися на очах у інших дітей

Вдень у неділю, 8 березня, в селищі Тернівка дев’ятирічний школяр намагався вчинити самогубство.

Про це повідомляє місцеве видання Новости-N ” з посиланням на очевидців.

Школяр надів на шию мотузяну петлю, перекинув її через гілку дерева, після чого повис на ній. Все це відбувалося на очах у інших дітей, що гралися поруч.

На щастя, з одним з дітей була мама. Вона швидко витягла дитину з петлі, викликала «швидку» і поліцію.

Прибула на місце події бригада швидкої допомоги негайно доставила потерпілого в обласну дитячу лікарню. По дорозі дитині проводили необхідні реанімаційні заходи.

У лікарні лікарі зуміли остаточно привести дитину до себе. В даний час загрози його життю немає. Однак дитина знаходиться у стані глибокого посттравматичного стресу. Мова його малозрозуміла і нескладна.

Причини події з’ясовуються.