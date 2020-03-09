Путін вирішив покарати американців, а в підсумку вистрілив собі в ногу: чому Росія вийшла з угоди з ОПЕК

Різке падіння цін на нафту в світі, яка вже негативно позначилося на курсі російського рубля, залишається ТОП-темою для економічних і фінансових аналітиків.

Отмечатся, що відмова Росії погодитися на скорочення видобутку нафти шокувало бувалих міністрів ОПЕК+.

«Міністри були настільки приголомшені, що не знали, що сказати», — розповів агенції Bloomberg один з учасників переговорів.

А вся справа в тому, що угода ОПЕК+ поряд зі стабілізацією світових ринків допомагає американської сланцевої промисловості, а отже, не відповідає інтересам Росії. Про це ТАСС заявив прес-секретар «Роснефти» Михайло Леонтьєв.

«Всі обсяги нафти, які вибували в результаті неодноразового продовження угоди ОПЕК, повністю і досить швидко заміщалися на світовому ринку обсягами американської сланцевої нафти», — пояснив він.

За його словами, крім США, є й інші країни, які перебувають за периметром угоди ОПЕК і готові нарощувати нафтовидобуток, тому «з точки зору інтересів Росії ця угода просто позбавлена сенсу».

У свою чергу джерела Bloomberg заявили, що глава «Роснафти» Ігор Сєчін давно лобіював відмова від скорочення нафтовидобутку в рамках угоди з ОПЕК. Саме він підштовхнув Путіна до розриву угоди з допомогою аргументу про американську сланцеву нафту. За інформацією Reuters, ще в грудні 2018 року Сєчін направив Володимиру Путіну лист, в якому назвав угоду Росії з ОПЕК стратегічною загрозою.

У мережі іронічно відреагували на дивну позицію російського керівництва, порівнявши її з пострілом собі у ногу.

«Росією керують тупі дегенерати», — прокоментував те, що трапилося Слава Рабінович.