Зробив пропозицію заради пива

Молода пара інсценувала заручини, щоб отримати безкоштовну випивку в американському барі. На той момент хлопець з дівчиною зустрічалися місяць, а дружили близько 8 років. Вони вирушили в подорож, приурочене до її дня народження.

Пара приїхала до Джорджії і відправилася по барах Атланти. Хлопці вирішили заощадити і трохи «схитрувати». В їх голові народився «геніальний» план, за яким вони могли отримати будь-яку випивку у великих кількостях. Так і вийшло.

Корін Міллер і Адам Керролл розіграли сцену пропозиції руки і серця на публіці. Люди аплодували і самі запропонували заплатити за молодят. Алкоголь полився рікою. Бармен, просльозившись, теж розщедрився.

Окрилені успіхом хлопці виконали нехитрий трюк в інших барах. Неабияк накидавшись, вони зі спокійною душею пішли спати.

Лише через півроку Адам на свій день народження зробив пропозицію руки і серця, але вже по-справжньому. Щастя дівчини не було меж, а історія набрала популярність. Тоді-то і стало відомо, що весь цей час пара просто розводила людей на безкоштовний алкоголь.

Чого не зробиш, заради ковтка кріпленого.