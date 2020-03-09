У Миколаєві померла жінка, яку збив позашляховиком слідчий ДБР

Мешканка міста Миколаєва, яку ввечері 2 березня на перетині вулиць Спаської та Наваринской збив позашляховик «Toyota Sequoia», від отриманих травм померла в ЛШМД.

Про це повідомляє «Злочинності.НЕМАЄ» сто посиланням на джерела в медустанові.

Жінка померла в неділю, 8 березня, близько 5 ранку у відділенні нейрохірургії.

Як повідомлялося, автомобіль збив літню жінку, яка переходила вулицю. Після ДТП у потерпілої діагностували важку черепно-мозкову травму, перелом основи черепа.

За попередніми даними, наїзд стався в зоні дії знаку «пішохідний перехід». За кермом «Toyota» знаходився слідчий слідчого відділу Територіального управління ДБР в Миколаївській області Олексій Ст.