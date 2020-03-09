Симонян і компанія кинулися заспокоювати росіян, що кризи після обвалу цін на нафту немає і все добре

Судячи з того, що заспокоювати росіян після обвалу цін на «чорне золото» рвонули самі маститі продажні журналісти в РФ, справа дійсно – труба. І прогнози щодо майбутнього економіки Росії зовсім не райдужні. Однією з перших почала заспокоювати росіян головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян.

Вона у соцмережі розмістила пост про те, що панікувати і нагнітати паніку нікому не потрібно, адже російська влада все тримає під контролем і падіння цін на нафту – це лише тимчасові заходи, які ніяк не відіб’ються на житті простих росіян. За словами Симонян, переживати росіянам зовсім не потрібно, адже запас є дуже міцним.

А далі Симоньян взагалі видала, що здешевлення нафти – це план, Кремля і скоро головний ресурс поповнення коштів держскарбниці знову зросте в ціні. А для того, щоб росіяни не падали духом главред RT зазначила, що, якщо порівнювати те, що наближається до Росії, то це і кризою то назвати не можна, особливо, якщо порівнювати з кризою 2008-го року. Коли дійсно було важко всьому світу, але росіяни, завдяки стійкій позиції влади, вистояли і пройшли кризу без проблем.