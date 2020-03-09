Слава Рабінович: Свій «Нюрнберг» обов’язково буде для Путіна і його ОЗУ, я в цьому не сумніваюся. І буде фільм. Про це

Пора створити кінокартину про злочини режиму путінської ОЗУ і показати, як ватажки цієї ОЗГ будуть сидіти на лаві підсудних. Рано чи пізно, але будуть.

Ідея. Для кінопродюсерів, сценаристів і режисерів як всередині Росії, так і за її межами. Адже ідея може виявитися не тільки суспільно-корисною, але й прибутковою. Але спочатку невеликий екскурс в історію.

Фільм «Нюрнберзький процес» (англ. Judgment at Nuremberg) – чорно-біла тригодинна юридична кінодрама режисера Стенлі Крамера та американської кінокомпанії Юнайтед Артистс, прем’єра якої відбулася 18 грудня 1961 року в Швеції. Заснована на реальних подіях – т. зв. «малих Нюрнберзьких процесах. Головні ролі виконують Спенсер Трейсі, Річард Уидмарк, Марлен Дітріх і Максиміліан Шелл. Фільм «Нюрнберзький процес» часто називається киноведами вершиною режисерської майстерності Крамера і центральною точкою його кар’єри.

11 номінацій на премію «Оскар», у тому числі як кращого фільму року, дві з яких виявилися переможними – за кращу чоловічу роль Шелла і кращий адаптований сценарій Еббі Манна. Американським інститутом кіномистецтва картина визнана одним з найбільших юридичних фільмів в історії світового кінематографа. У 2013 році фільм увійшов у Національний реєстр фільмів Сполучених Штатів Америки, володіючи історичним, естетичним або культурним значенням».

Дія відбувається в Нюрнберзі в 1948 році, через два роки після закінчення основного процесу над головними нацистськими злочинцями. В ході одного з «малих Нюрнберзьких процесів» слухаються справи суддів, які служили нацистському режиму. Колишній суддя окружного суду з американської провінції Ден Хейвуд приїжджає в Нюрнберг, щоб очолити судовий трибунал. Напружена судова драма зосереджена навколо судового розгляду під головуванням головного судді, під час якого один з підсудних, не визнавав правомочність суду і відмовлявся співпрацювати з судом, так і зі своїм адвокатом, раптово виступає з вдячною промовою, спростовуючи всі доводи захисту.

Судді гітлерівського режиму на лаві підсудних у Нюрнберзі звинувачувалися в тому, що всю свою діяльність вони підкоряли виконання нелюдських, людожерських приписів фашистського керівництва. У свідченнях свідків постає огидна нелюдська картина злочинів нацистського режиму. Незважаючи на тиск влади, вимагають винести обвинуваченим більш м’яке покарання, суддя Хейвуд виносить суворий вирок – всім довічне ув’язнення.

Перша чверть XXI століття відрізняється від середини XX століття. Саме зараз настав час створити таку кінокартину про злочини режиму путінської ОЗУ, і показати, як ватажки цієї ОЗГ будуть сидіти на лаві підсудних. Рано чи пізно, але будуть.

Спочатку – основний Московський процес, над Путіним і його злочинним найближчим оточенням. Над ватажками цієї фашизоидной ОЗУ, захопила ціла держава, демонтировавшей це держава, і зробила це демонтоване державу знаряддям своїх злочинів.

Друга серія – т. зв. «малий Московський процес», над злочинними суддями путінського режиму. Всю свою діяльність «судді криворучко» підкоряли виконання нелюдських, людожерських приписів фашизоидного керівництва путінської ОЗУ. У свідченнях свідків постає огидна нелюдська картина злодійств путінської ОЗУ. Судді [Олексій Навальний], [Марк Фейгін] і [Олена Лук’янова] виносять підсудним суворий вирок – всім довічне ув’язнення.

В путінської Росії фільм не тільки не отримає т. н. «прокатного посвідчення», але буде просто заборонений. У всьому іншому світі він збере величезну касу. І в наші дні XXI століття, він, звичайно, знайде свій шлях і в путінську Росію.

І швидше раніше, ніж пізніше, його прем’єра відбудеться і в Росії. Як колись, у січні 1987 року, в кінотеатрі «Росія» в Москві, відбулася прем’єра фільму «Покаяння» режисера Тенгіза Абуладзе (знятий у 1984 р.), на якій я був, спеціально для цього приїхавши з Ленінграда до Москви.

(Оператор фільму М. Агранович згадував, що заборонити фільм «Покаяння» намагався сам Едуард Шеварднадзе. Після того, як влітку 1985 року Шеварднадзе став членом Політбюро і переїхав в Москву, були заарештовані копії фільму. «Ходили по квартирах з обшуками, вилучали касети, і цей розгул тривав півроку або більше, поки не втрутився Союз кінематографістів. Потім Резо Чхеїдзе привіз копію в Москву Элему Климову, і той зумів вирішити долю картини в більш високих інстанціях…»).

І так, свій «Нюрнберг» обов’язково буде для Путіна і його ОЗУ, я в цьому не сумніваюся. І буде фільм. Про це.

Слава РАБІНОВИЧ, російський фінансист і блогер