На водіїв чекають «листи щастя» по-новому

У МВС України повідомили, що вже найближчими днями представлять систему, яка буде автоматично фіксувати перевищення швидкості і надсилати водіям штрафи.

Зараз відомство проводить останні технічні тести системи. Після цього почнеться 45-денний перехідний період, протягом якого водіїв будуть тільки інформувати і попереджати про камери. Після заявленого періоду почнеться повноцінна робота системи, і порушники правил ПДР почнуть отримувати штрафи.

Місця встановлення обіцяють оприлюднити і позначити на дорозі. Почнуть з Києва, де вже встановили два десятки пристроїв. Зараз столичні камери в тестовому режимі щодоби фіксують 60 тисяч порушників швидкості, і якщо взяти мінімальний штраф у 255 гривень, то це “листів щастя” на більш ніж 15 мільйонів гривень.

За минулий рік копи зафіксували утричі менше, ніж камери за добу.