Суд відновив Верхогляда в СБУ

В Окружному адміністративному суді Києва зобов’язали Службу безпеки України відновити на посаді люстрированного офіцера з особливих доручень 1 категорії групи радників і консультантів голови СБУ Володимира Верхогляда.

Про це йдеться в рішенні судді Руслана Арсирия.

Суд постановив, що СБУ повинна скасувати указ про його звільнення за законом “Про очищення влади”. Також Служба безпеки повинна виплатити йому за час вимушеного прогулу (майже 5 років) близько 2,5 мільйонів гривень зарплати. Також суд зобов’язав Мін’юст відкликати відомості про офіцера з реєстру люстрированных чиновників.