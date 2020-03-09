Поміняють жабу на гадюку? Нефедова на Дерев’янко

Судячи з того як Зеленський висловився з приводу дефіциту митного балансу – Нефедову пора збирати речі і їхати на гей-парад в країну звідки немає видачі.

Однак, вже зараз різноманітні демони, які мають доступ до тіла Зеленського, намагаються нашептати йому які-небудь зовсім бридкі кандидатури на заміну бородатому фуфломету. Найбільш активний з них – Валерій Хорошковський, який загрався в сірого кардинала.

За словами Богдана, Хорошковський Нефедову багато чого радив і результат у вигляді дірки в бюджеті – у наявності. Але, тим не менш, Хорошковський намагається зараз радити вже Зеленському. Зокрема, замінити Нефедова махровим казнокрадом і подільником Хорошковського – Іван Дерев’янко. У свій час він намагався всунути його заступником голови СБУ – але не вийшло. Тепер ось вже Хорошковський хоче його приставити безпосередньо до бажаним «грошових потоків». Зеленському цілком пробачити не знати знаменитих шахраїв минулих років. І тому ми нагадаємо. Хто ж такий Іван Дерев’янко?

Те, про що ми неодноразово писали, а саме – що «пташенята Хорошковського» начальник Департаменту контррозвідувального захисту економічної безпеки СБУ Андрій Кміта і начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев’янко – махрові хабарники, нарешті підтверджується. При чому, свідоцтвами їх же «блакитного» товариша – чоловіка племінниці екс-генпрокурора Медведька Павла Борулько.

Особливу принадність починається скандалу додає те, що саме Кміта і Дерев’янко були головними фальсифікаторами кримінальних справ проти Юлії Тимошенко. Не варто також забувати, що здирство і хабарництво, в яких Борулько звинувачує Кміту і Дерев’янко здійснювалися їм під чуйним керівництвом тодішнього голови СБУ Валерія Хорошковського. Який зараз всіляко намагається стерти всяку пам’ять про свою брудної роль у фабрикації кримінальних справ проти лідера опозиції. І ось з’ясовується, що Валерій Іванович не тільки причетний до політ-репресіям, але ще і є головною банди банальних здирників, «перевертнів» у погонах.

Цитуємо сьогоднішню статтю в «Комерсанті».

Вчора у Службі безпеки України повідомили про завершення розслідування справи про розкрадання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в сумі 620 млн грн. Організатором злочину в СБУ називають бізнесмена Павла Борулька, який, у свою чергу, вважає дану справу замовною і звинувачує високопоставлених співробітників Служби безпеки у вимаганні у нього $10 млн. Про це Павло Борулько повідомив у заяві, адресованій першому заступнику генерального прокурора Ренату Кузьміну. В СБУ поява цього документа називають спланованою акцією з дискредитації керівництва спецслужби.

Бізнесмена згрупували

В СБУ завершили досудове слідство за фактом розкрадання коштів ФГВФО, повідомили вчора в спецслужбі. Слідством встановлена причетність власника банків “Європейський”, “Національний стандарт” і “Володимирський” Павла Борулька до розкрадання 620 млн грн з фонду.

Як раніше повідомляв “Комерсант” (див. номер від 17 листопада 2011 року), в СБУ порушили кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна) за фактом привласнення співробітниками банків “Національний стандарт” і “Європейський” понад 444 млн грн коштів ФГВФО. В ході розслідування фактової справи в окреме провадження було виділено справу щодо основного акціонера цих банків Павла Борулька, який, крім звинувачення в привласненні коштів, підозрюється також у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 27 КК — за версією слідства, саме він виступав організатором злочинного угруповання.

Згідно з інформацією СБУ, у 2009 році, за день до відкликання банківських ліцензій “Національного стандарту” і “Європейського”, співробітники установ відкрили 1339 поточних рахунків, на які були перераховані віртуальні гроші. “Надалі це дало підстави для отримання реальних коштів з ФГВФО. Самі гроші були отримані готівкою трьома особами, двоє з яких одночасно працювали як в “Національному стандарті”, так і в банку “Європейський””,— зазначають в СБУ. За час розслідування встановлена сума розкрадених коштів зросла до 620 млн грн, слідчими проведено 1500 слідчих дій яких утримуються під вартою.

В СБУ стверджують: за час розслідування працівники спецслужби стикалися з прямим тиском, їм погрожували, але “співробітниками СБУ була проявлена принциповість і особиста мужність, в результаті чого розслідування завершено”.

Тиск чинився і на тих, хто давав свідчення проти Борулька. “У лютому цього року свідок із близького оточення Борулька дав викривальні свідчення щодо злочинної діяльності Павла Борулько. Ввечері, після допиту, свідка знайшли мертвим у його власному офісі. Слідство перевіряє версію про скоєння навмисного вбивства”,— йдеться у вчорашній заяві СБУ, де також вказується, що ще на одного свідка було скоєно замах із застосуванням вогнепальної зброї.

Крім того, в ході розслідування був затриманий один із співучасників злочину — громадянин Т., у якого було вилучено план протидії слідству, залякування та підкупу свідків та “компрометації слідчих та керівництва СБУ за будь-яку ціну”. “Згідно з цим планом обвинувачений Борулько повинен надіслати до Генпрокуратури заяву про нібито вимагання у нього грошей працівниками СБУ”. У розпорядженні “Ъ” опинилася ця заява, датована 13 березня цього року, підписаний Павлом Борульком й адресований першому заступнику генерального прокурора Ренату Кузьміну.

Починаючи з малого

Документ озаглавлений “Заяву про скоєння злочинів посадовими особами Служби безпеки України”. У ньому бізнесмен стверджує, що порушена СБУ щодо нього і його підлеглих кримінальна справа є “елементом вимагання хабара в особливо великому розмірі”.

Як повідомляє Борулько, події, що спричинили порушення кримінальної справи стосовно нього, відбулися два роки тому, коли він позичив $150 тис. начальника департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Андрію Кміті, з яким бізнесмен перебував в “дружніх стосунках”, і вони “неодноразово зустрічалися сім’ями, разом проводили вільний час”. “Упевнений, що особисті неприязні стосунки Кміти А. Ф. до мене виникли в період, коли я запропонував йому повернути $150 тис., які він позичив у мене для покупки будинку в селі Козин (Київська область), оскільки Кміта, напевно, вважав зазначену суму подарунком, який поверненню не підлягає. Зазначені грошові кошти Кміта мені повернув, зазначивши в травні 2010 року, що я нібито “вкрав” гроші і буду сидіти”,— йдеться в заяві.

Після цього інциденту в травні 2010 року, як стверджує Борулько, в СБУ були заведені оперативно-розшукові справи, і в період з травня по листопад йому “через спільних знайомих неодноразово надходила інформація, що я (Павло Борулько.—”Комерсант”) особисто образив Кміту, що повинен заплатити йому в різні періоди від $1 млн до $5 млн за нанесену образу, щоб перевірки припинилися”.

З кінця 2010 року, стверджує бізнесмен, начальник слідчого управління СБУ Іван Дерев’янко почав через посередника вимагати у нього хабар за закриття фактової справи N600, порушеної за підсумками перевірок комерційних структур, де працював Павло Борулько. “У мене відбулося кілька зустрічей з адвокатом Юрієм Олександровичем Гайсинським, який раніше працював у прокуратурі (обіймав посаду заступника генпрокурора.—”Комерсант”) і позиціонував себе як близький товариш і колишній товариш по службі Дерев’янко.

За пропозицією Гайсинського, я повинен був передати йому $2 млн для його знайомого — начальника слідчого управління СБУ Дерев’янко за вирішення питання по мені і моїй родині”,— стверджує бізнесмен, відзначаючи, що у нього є аудіозапис однієї такої бесіди, яку він готовий надати в Генпрокуратуру. Зв’язатися з Гайсинським вчора не вдалося — на телефонні дзвінки він не відповідав. Зазначену суму банкір відмовився платити і в серпні 2011 року залишив Україну.

Вже у вересні до Павла Борулька звернувся його знайомий Кирило, у якого був ще один знайомий, Олексій, нібито родич Івана Дерев’янка. Кирило пообіцяв врегулювати ситуацію з кримінальною справою і повідомив про те, що порушено кримінальну справу стосовно дружини банкіра Алли Борулько… “Я змушений був передати їм (Кирилу і Олексію.—”Комерсант”) грошові кошти в сумі $1,3 млн за те, щоб не була заарештована мати моїх дітей Борулько Алла Миколаївна,— йдеться у заяві.— Після цього на зв’язок зі мною знову вийшов Гайсинський, який сказав, що ситуація ускладнилася, і тепер рішення ситуації з кримінальною справою буде коштувати мені $5 млн. Бесіда велася по телефону, я чув також голос Дерев’янка”.

Після цієї розмови, як випливає із заяви, Павло Борулько вирішив все ж заплатити за закриття кримінальної справи і в якості завдатку передав 5 млн грн. За його словами, передача суми відбулася 21 листопада 2011 року. Однак ефект виявився зворотним — на банкіра знову вийшли переговорники, які, за його словами, діяли двома групами — і одночасно заявили йому, що тепер “врегулювання ситуації буде коштувати $10 млн”.

7 грудня 2011 року Павло Борулько, за його словами, зустрівся в Мюнхені з Іваном Дерев’янко. Бізнесмен стверджує, що начальник слідчого управління СБУ прилетів туди на лікування, про що йому повідомили Кирило та Олексій, назвавши номер рейсу. Їх розмова відбулася в аеропорту і, мабуть, був зафіксований камерами відеоспостереження. З бесіди, повідомляє Павло Борулько, він зробив кілька висновків. Зокрема, він зрозумів, що сума викупу в розмірі $10 млн сформувалася через те, що справа про розкрадання коштів отримала великий резонанс. “Зокрема, Дерев’янко сказав мені, що частина грошей повинна бути передана Кміті, щоб він у майбутньому не створював проблем. Крім того треба було віддати частину грошових коштів Хорошковському (Валерій Хорошковський, на той момент голова СБУ.—”Комерсант”) і в Генеральну прокуратуру. Вирішення цих питань Дерев’янко брав на себе”,— стверджує бізнесмен.

Із заяви випливає, що в результаті Борулько погодився заплатити $10 млн, перерахувавши їх на банківський рахунок. Однак зробити цього не встиг, оскільки через тиждень, прибувши на зустріч в Білорусі, був затриманий співробітниками комітету держбезпеки, які діяли на основі постанови про оголошення банкіра в міжнародний розшук. Зараз Борулько перебуває в одному із слідчих ізоляторів КДБ Білорусії.

Справі — час

В СБУ впевнені, що в наведеному заяві викладено неправдиві факти, а саме воно направлено в Генпрокуратуру з метою “сприяти передачі кримінальної справи від СБУ до іншого органу досудового слідства, де для Борулько та інших учасників організованої злочинної групи буде більше можливостей уникнути кримінальної відповідальності”. Банкір дійсно просить Рената Кузьміна змінити підслідність і передати справу на розслідування в Генпрокуратуру, а також порушити кримінальну справу стосовно Івана Дерев’янка та інших зазначених осіб” за ч. 3 ст. 368 КК (“одержання хабара у великому розмірі”; карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років).

За інформацією “Ъ”, генпрокурор Віктор Пшонка доручив перевірку викладених фактів заступникам генпрокурора Євгену Блажівському (курирує питання дотримання законодавства, зокрема, співробітниками СБУ) і Анатолію Пришку (курирує питання військових прокуратур, де, зокрема, розглядаються справи, порушені стосовно співробітників СБУ). У Генпрокуратурі була створена спеціальна слідча група, яку очолив начальник Головного управління військових прокуратур Юрій Війтєв. За наявною інформацією, слідчі побували у Білорусії в кінці березня і зустрілися там з Павлом Борульком. Він підтвердив, що заяву, спрямовану на ім’я першого заступника генпрокурора, писав він, і виявив бажання співпрацювати зі слідством. “Проводиться перевірка. Рішення про порушення справи стосовно співробітників СБУ поки не прийнято, але думаю, воно з’явиться на цьому тижні”,— заявив “Ъ” Війтєв”

Валерій Калниш

ord-ua.com