Румунія та Албанія закрили всі рейси в Італію через коронавіруса

З-за спалаху коронавіруса в Італії з неділі, 9 березня, Румунія припинила авіасполучення з країною, а Албанія перекрила не тільки повітряні, але і морські рейси.

Про рішення влади Бухареста повідомляє Romania Insider. Громадянам, що прибувають з Італії, Китаю, Ірану та Південної Кореї в наземні прикордонні пункти, буде дозволено в’їзд в країну тільки після примусового карантину.

«Припинення всіх рейсів у всіх аеропортах країни затверджена починаючи з 9 березня з 12:00 до 23 березня 12:00», – заявила міністр внутрішніх справ Марсель Вела.

Ті, хто повертається в країну, будуть змушені підписати декларацію про те, що вони не приїхали з карантинної зони. Їм загрожує відповідальність, якщо буде доведено протилежне.

В Албанії також пішли на радикальні заходи. Як заявив уряд країни, всі вильоти рейсів в Італію з Тирани скасовані, також припинено рух транспортних засобів на поромній лінії Дуррес – Анкона і Дуррес – Трієст. Екіпажам італійських суден, що прямують у порти Албанії, заборонили сходити на сушу.