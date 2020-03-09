Коронавірус: Влада Італії розширили обмеження на пересування на всю країну

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив у понеділок, що уряд розширив внутрішні обмеження на поїздки на всю країну. Раніше був заблокований тільки північний регіон країни. Це було зроблено з метою стримати коронавірус.

«Це крайня міра, яка, по суті, блокує 60 мільйонів осіб в одній з найбільш густонаселених країн Європи, де найбільша кількість людей захворіли коронавірусом, ніж у будь-якій країні за межами Китаю», — йдеться в повідомленні.

Конте також оголосив, що всі публічні заходи і спортивні заходи будуть заборонені.