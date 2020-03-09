“Програв життя”: під Херсоном жорстоко розправилися з картковим боржником

У Білозерському районі на Херсонщині з-за старого карткового боргу 45-річний господар будинку вбив свого гостя.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Херсонській області.

Поліцію на місце злочину викликав сам підозрюваний. Він стверджував, що його знайомий прийшов до нього побитим, втратив свідомість і помер. Однак, 45-річний заявник плутався у своїх свідченнях і на ходу висував нові версії того, що сталося. В кінці-кінців поліцейські з’ясували, що потерпілий прийшов в будинок напередодні ввечері і разом з господарем вживав алкогольні напої.

“Під час застілля господар згадав, що гість повинен йому картковий борг, який не повертає вже тривалий час. З-за цього між чоловіками почалася бійка, в ході якої власник будинку кілька разів ударив боржника в обличчя та по голові дерев’яною палицею.

Після цього ліг спати, а вранці вже виявив, що гість помер”, – повідомили в поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваний затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Раніше цей 45-річний громадянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.