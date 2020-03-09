Іноземцев: Ер-Ріяд почав масштабну операцію «з примусу Москви до світу»

Саудівська Аравія – не Європа, яка намагалася по-доброму переконати Кремль, що не потрібно воювати в Грузії і в Україні. І навіть не Туреччина, яка готова постріляти по російським маріонеткам, щоб потім її президент поїхав до Москви і привіз звідти «світ для нашого покоління». Ми маємо справу з країною, яка розуміє, якою силою володіє, і готова її використовувати. Сила ця не обчислюється дивізій і боєголовок – але здатна завдати Росії більший збиток, ніж будь-її військовий противник.

Останні події на ринку нафти говорять про те, що «довгі свята» для росіян закінчилися достроково. Після декількох років стабільності ми знову побачимо долар по 80 рублів, двозначні цифри ключової ставки ЦБ, панічну витрату резервів, розповіді Ст. Путіна про те, як добре за один долар отримувати більше рублів, а А. Сілуанова – що і при нафти в $20/барель країна протримається ще стільки-то років. Буде весело і цікаво, але я хотів би звернути увагу на дещо інший аспект того, що сталося на вихідних.

У п’ятницю стало ясно, що Росія виходить з угоди ОПЕК+, укладеної ще в кінці 2016 р. Ринки не цілком вірили у таке рішення – хоча воно й мало певні підстави, але виглядало досить ризиковано, особливо на падаючому тренді. Проте в Кремлі сидять рішучі люди, і вони пішли ва-банк. Ринки відреагували падінням – але, зауважу, не надто суттєвим. Увечері 6 березня за три години після оголошення про припинення угоди, ціни на Brent знизилися на $2,1/барель, або на 4,5%. Катастрофа сталася пізніше, коли в неділю Саудівська Аравія повідомила, що у відповідь знижує ціни на $6-8/барель за постачання своєї нафти на різні ринки Європи та Азії. На торгах в Японії в понеділок вартість найбільш торгованих марок знизилася більш ніж на чверть.

Інакше кажучи, те, що відбулося, стало явищем унікальним для путінської Росії. Вперше в світі знайшлася країна, яка жорстко і відверто відповіла на дії Москви. Саудівська Аравія – не Європа, яка намагалася по-доброму переконати Кремль, що не потрібно воювати в Грузії і в Україні. І навіть не Туреччина, яка готова постріляти по російським маріонеткам, щоб потім її президент поїхав до Москви і привіз звідти «світ для нашого покоління». В даному випадку ми маємо справу з країною, яка розуміє, якою силою володіє, і яка готова її використовувати. Сила ця не обчислюється дивізій і боєголовок – але здатна завдати Росії більший збиток, ніж будь-її військовий противник.

Протягом багатьох років ми чули, що «саудівський змова» мало не зруйнував радянську економіку. Зараз ніякої закулісної інтриги немає – є чесне оголошення війни на найбільш чутливому для Кремля фронті. Це навіть не газовий ринок, де є довгострокові контракти. Це удар у саме слабке місце і в самий невідповідний момент.

Залишаться ціни на рівні $35/барель, чи можна сподіватися на вирівнювання ситуації? На мій погляд, сьогодні Ер-Ріяд почав масштабну операцію «з примусу Москви до світу» на фронтах нафтового протистояння. У Кремля є вибір: або продовжувати стверджувати, що йому все дарма, російську стабільність не можуть порушити жодні шейхи, а суверенітет важливіше пенсій; або у відносно короткій перспективі повернутися за стіл переговорів і підписати нову угоду, «самоограничившись» у видобутку не те що на 500 тис., а на 1-1,5 млн. барелів на день. Зауважу, Росія майже відкрито порушувала умови попередньої угоди протягом останніх півтора років, а чиновники та експерти говорили, що сама по собі ця угода вигідна,так як обсяги видобутку в 2020-і роки в країні будуть самі по собі скорочуватися з цілком об’єктивних причин. Так що передомовитися варто було б, нехай навіть на менш вигідних умовах.

Однак я б не переоцінював такий варіант розвитку подій. Російське керівництво не визнає помилок і не кається у скоєному. Воно спочатку вплутується в сумнівні авантюри, а потім поступово перетворює відхилення від нормального стану речей в «нову нормальність». Я буду радий помилитися, але мені здається, що зараз Кремль стикається в дещо іншою ситуацією. «Нова нормальність» при цінах на нафту в $30/барель і послідовної політики Саудівської Аравії щодо цілеспрямованого витіснення Росії з її експортних ринків – це висока інфляція, крах споживчого кредитування і зав’язаних на нього секторів економіки, знецінення пенсій і допомог, бюджетний дефіцит і емісія. Це економічна війна, яку Кремль вважав «легкою прогулянкою», але яка може обернутися катастрофічним поразкою.

Владислав ІНОЗЕМЦЕВ, доктор економічних наук, політолог