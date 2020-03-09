У Британії шукають добровольців для зараження коронавірусом за гроші

У Британії шукають добровольцем, які за 3500 фунтів ($4500) будуть готові заразитися коронавірусом, щоб допомогти знайти вакцину від нової хвороби.

Як зазначається, добровольцям доведеться жити в карантині в лабораторії у східному Лондоні, де вони будуть заражені двома поширеними — але значно менш серйозними — штамами вірусу, який на сьогоднішній день убив понад 3500 осіб у всьому світі.

Hvivo, компанія, якій належить лабораторія інноваційного центру Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепелі на сході Лондона, заразить групу з 24 добровольців штамами вірусу 0C43 і 229E.

Вважається, що вони викликають дуже легкі респіраторні симптоми і набагато менш серйозні, ніж «вбивця» Covid-19. Очікується, що вакцина, яка може боротися з цими штамами, зможе зупинити коронавірус, що покладе кінець глобальної паніці.

Волонтери будуть перебувати в ізоляції протягом двох тижнів. Їх дієта також буде обмежена. Найбільш ефективні ліки і вакцини потім будуть застосовуватися на реальних пацієнтів.

Плани Hvivo повинні бути узгоджені з Агентством з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення Великобританії до початку тестування.

Цей експеримент є частиною всесвітньої гонки за $2 мільярди з пошуку вакцини від смертельно небезпечного вірусу. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що в розробці знаходиться більше 20 вакцин проти Covid-19. Експеримент Hvivo привернув увагу китайських фармацевтичних фірм, які будуть вкладати гроші в дослідження. Зацікавлені можуть дізнатися більше на сайті Hvivo по посиланню.