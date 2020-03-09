У Кабулі відразу дві людини оголосили себе президентами Афганістану

У столиці Афганістану Кабулі, де раніше в цей день підірвали чотири міни, пройшли відразу дві церемонії інавгурації президента.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

“В президентському палаці присягу приніс чинний глава держави Ашраф Гані. У сусідньому палаці одночасно відбувалася інавгурація прем’єр-міністра Абдулли Абдулли, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах”, – йдеться в повідомленні.

Президентські вибори в Афганістані відбулися 28 вересня минулого року, однак результати оголосили через п’ять місяців – 18 лютого 2020-го. Згідно із заявою голови Виборчої комісії Хави Алам Нурістані, Ашраф Гані переміг на виборах, отримавши 50,64 відсотка голосів виборців.

Його перемога була визнана світовим співтовариством. За Абдуллу проголосувало 39,52% виборців. Команда чинного прем’єра Абдулли Абдулли опротестувала ці результати, заявивши, що комісія незаконно приписала Гані понад 300 тис. голосів, не мають біометричного підтвердження.

Незадоволені оголошеними підсумками комісії та інші учасники президентської гонки. У комісії зі скарг на президентських виборах було зареєстровано понад 16,5 тис. скарг.