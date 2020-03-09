Польща запроваджує санітарний контроль на кордоні з Україною

Польща запровадить санітарний контроль не лише з Німеччиною і Чехією, а й з усіма іншими сусідніми державами, зокрема з Україною.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на пресконференції у понеділок.

“Від завтра усілякі медичні і санітарні процедури буде запроваджено на 100% наших зовнішніх кордонів, тобто з Україною, Білоруссю та Росією”, – заявив глава МВС Польщі.

Він зауважив, що наразі санітарний контроль запроваджено в чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Німеччиною і в одному – на межі з Чехією. Ці пункти обрані тому, що саме через них рейсові автобуси перетинають польський кордон.

За словами міністра, санітарно-епідеміологічний контроль здійснюватиметься цілодобово. “Ми хочемо здійснювати санітарний контроль в усіх автобусах, мініавтобусах, усіх транспортних засобах, які перевозять значно кількість людей”,- заявив Камінський.

Водночас, голова Прикордонної служби Польщі Томаш Прага уточнивши, що з понеділка санітарний контроль запроваджується у пунктах: “Колбасково”, “Свєцко”, “Ольшина”, “Єндриховіце” і “Гожичкі”.

Він пояснивши, що в межах контролю усім пасажирам та водію вимірюватиметься температура, потім перевірятиметься карта подорожуючого, яку кожний має заповнити польською або англійською мовами. У разі підозри на зараження коронавірусом транспортний засіб, в якому подорожувала особа, буде відокремлено від інших автомобілів.

Прага зазначив, що зовнішній кордон ЄС з Україною, Білоруссю та Росією щодня перетинає близько 140 тис. осіб.

На цей час у Польщі підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом, одна особа перебуває у тяжкому стані.

В Україні станом на сьогодні відомо лише про одного пацієнта, який захворів на коронавірус.