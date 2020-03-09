У Запоріжжі статуя впала і вбила дівчинку: керівництво парку знайшов відмазку

Адміністрація парку «Дубовий гай» в Запоріжжі, де дерев’яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебувала на балансі комунального підприємства та її збиралися знищити.

Виправдання кричущою трагедії озвучив в коментарі 061.ua директор Олег Комаренко. Чоловік запевнив: статуя хиталася, тому її демонтували і збиралися ліквідувати на подвір’ї, однак хтось поставив «ведмедя» назад.

«5 березня заступник з благоустрою помітив, що одна з дерев’яних статуй хиталася, він її демонтував. Був наказ, розпорядження. Поклав її біля дороги, вона лежала там у вигляді колоди… Але є відео, де група людей 5-6 чоловік цю статую поставили. Зараз поліція з’ясовує, чи всі вилучені відеозаписи. Скульптури не було на балансі парку», – прокоментував Комаренко.

За його словами, нібито ніхто із співробітників парку не помітив, що демонтована статуя знову стоїть.

«Ми ведемо своє службове розслідування. Виходячи з відео камер спостереження, 8 березня о 14:10 двоє дівчаток, батьки яких сиділи і святкували в кафе на відстані близько 150 метрів, прибігли на майданчик, одна дівчинка залізла на дерево, друга – на статую, статуя впала. Це жах. Думаю, це нещасний випадок», – підсумував Комаренко.

У той же час, на сайті мерії сьогодні з’явилася інформація, в якій повідомляється, що міський голова доручив провести службове розслідування з приводу НП.

У поліції відкрили одразу дві кримінальні виробництва: за статтею службова недбалість(ст. 367) і умисне вбивство (ст. 115).

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