«Система дала збій»: у «Слузі народу» прокоментували кадровий голод в уряді

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук заявила, що кандидати на посади міністрів в Кабміні відмовляються через велику кількість проблем в Україні.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу “НАШ”.

Ведучий живити нардепа, чому в уряді так довго не можуть вирішити, кого поставити на посади голів чотирьох міністерств.

“Мене саму деколі це дивує, тому що я думала, що у нас в країні є лава запасних. Наприклад, академія державного управління має. Я думаю, що з цього кадрового резерву можна було скористатися, але бачу що ні. А від так щось не працює, десь дала збій система, якщо ми не можемо знайті на такі відповідальні, статусні посади людей”, – відповіла представник “Слуги народу”.

За її словами, професіонали, які є можливими кандидатами на посаду міністра економіки відмовляють, адже є багато зовнішніх проблем. Також депутат додала, що не можна залишати без міністерство міністра.