«Ти гадишь людям, спаиваешь і наживаешься на їх горе!»: горілчаного барона Євгена Черняка жорстко поставили на місце в прямому ефірі

Запорізький бізнесмен Євген Черняк взяв участь у записі російської ютуб-передачі, де у форматі дружньої бесіди обговорив, яким же повинен бути сучасний чоловік.

На початку березня на каналі російського блогера Івана Utenkova вийшов черговий (як ми розуміємо) випуск шоу під назвою «Гострі язики». У шоу взяли участь російський блогер, російський журналіст і російський бізнесмен Ігор Рибаков, а також Євген Черняк, який, як виявилося є досить популярним на території РФ. Популярний він і як горілчаний магнат, і як бизнесспикер.

Тема бесіди – який він – справжній чоловік в сучасних реаліях, була розділена на кілька підтем, поговорили й про вірність, про популярність. Одна з підтем виявилася дуже гарячою.

Тема чесності

«Ти повинен нести відповідальність за те, що ти повідомляєш в ефір», — заявив Черняк. «Тобто ти готовий брехати? — парирував його опонент Ігор Рибаков – тобто ти тільки що сказав, що ти не повинен сказати, так як є, а повинен подбати про те, як тебе почують.»

«Це дивний висновок», — відповів Черняк.

«Ти кажеш завчені фрази, ти говориш на кожному інтерв’ю одне і те ж…», — підсумував Рибалок.

Таким світ російського бізнесу бачить Євгена Черняка

«Ти говориш, як по писаному, ти говориш одні і ті ж тексти. Ти їх запам’ятав? Ти що-небудь нове можеш сказати? Тому, багатий чоловік з України, який робить аморальний бізнес, який каже, що треба бізнес і ЕБШ 24/7 – ось хто ти», — і це Рибаков сказав, дивлячись йому в очі, — «Так просто скажи що ти гадишь всім цим людям, ти спаиваешь їх і заробляєш на їх нещастя! І все. Це буде правда.»

Після цього у студії повисла ніякова тиша

Далі незграбний момент був зам’ятий, і розмова повернулася в колишнє русло, проте в коментарях думку глядачів розділилися: хтось написав, що це піар Черняка чистої води, інші захоплювалися тим, що він вміє тримати удар.

У нас же виникає питання – заради чого Євген «проковтнув» таке нічим не прикрите образа? Обидва бізнесмена знаходяться приблизно на одному рівні достатку. Але ось, як виявляється, Черняка в РФ за очі зневажають. Але при цьому погоджуються з ним спілкуватися. А він погоджується ковтати образу. Цікаво виходить. Хто ж кого купив, хто кого спонсорує і покриває. Одні питання.