Чому росіяни повинні платити податки за будинок, якщо вони побудували своє житло самі

Коли росіяни вперше отримують податковий платіж, вважають його помилковим, особливо ті, хто тільки став власником нерухомості. Але справа в тому, що він є вірним.

Одна з мешканок країни поділилася своїм обуренням з приводу податку на будинок. Жінка розповіла, що, не встигнувши переоформити нерухомість, отримала платіж від держави.

Часто можна почути обурення з приводу сплати податків, так як держава вже отримувала виплати в бюджет в той час, коли житло перебувало ще в процесі будівництва, та за придбання всіх необхідних матеріалів вже здійснювалися відрахування ПДВ. Можна сказати, в казну вже внесено близько 18-20% від вартості будинку.

Обурює і той факт, що люди, які проживають в РФ, сплачують земельний податок. Але ж держава їм не дарувало ділянку, власники самостійно купували землю.

Особливо незрозуміло справляння податку з жителів сіл, так як ніякого благоустрою цих населених пунктів не проводиться. Люди самотужки ремонтують дороги і підтримують інфраструктуру.

Звернення в адміністрацію найчастіше марні, так як місцева влада твердить про відсутність коштів у місцевому бюджеті.

Судячи з ситуації, що склалася, можна сказати, що держава «просто збирає данину», але не несе ніякої відповідальності перед народом.

Жінка міркує про те, що народжений в Росії громадянин вже має бути власником частини цієї країни, але це не так. Більша частина земель РФ належить обраним, і навіть тим, хто не проживає на території держави. А люди, які “з пелюшок” живуть в цій країні, повинні самі працювати, заробляти, набувати і при цьому додатково сплачувати податки.

Жінка зазначає, що система оподаткування країни позбавлена здорового глузду і демократичних визначень.

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