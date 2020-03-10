Комуністи планують утриматися при другому читанні поправок до Конституції

Фракція КПРФ має намір утриматися при голосуванні по законопроекту про поправки до Конституції РФ у другому читанні, яке намічено на сьогодні, 10 березня. Про це пише «Інтерфакс», посилаючись на джерело у фракції.

За його словами, при цьому планується підтримати президентські поправки до проекту закону, так як вони частково враховують і пропозиції депутатів фракції КПРФ. Нагадаємо, що 5 березня президент Володимир Путін зустрічався глава думських фракцій і обговорював з ними поправки до Конституції.

У першому читанні законопроект був прийнятий Держдумою 23 січня. До другого читання до законопроекту надійшло 387 поправок, 200 поправок запропоновані до прийняття, 177 відхиленню. Передбачається, що завтра, 11 березня, Держдума розгляне законопроект у третьому читанні, а вже 12 березня його будуть розглядати Законодавчі збори в регіонах. Потім документ буде обговорюватися в раді федерації.

Володимир Путін запропонував внести поправки в Конституцію у своєму посланні Федеральним зборам 15 січня. Він озвучив ряд істотних змін до статті про повноваження Держдуми, Ради Федерації, президента РФ і прем’єр-міністра, а також Держради. Крім того, пропонується прописати в Конституції пріоритет Основного закону над міжнародними угодами.

2 березня Путін направив до Держдуми додаткові поправки до Конституції, які, по всій видимості, були зроблені з урахуванням громадських пропозицій. Одна з нових поправок, внесених Путіним, звучить так: «Російська Федерація, об’єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам’ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також спадкоємність у розвитку російської держави, визнає історично склалося державне єдність». Крім згадування Бога, в нових поправках Путін пропонує вказати, що РФ є правонаступницею СРСР на своїй території, а також щодо зобов’язань та активів СРСР за її межами, що російський народ — державотворчий для РФ і що діти є найважливішим надбанням країни.

Загальноросійський голосування щодо запропонованих змін до Конституції відбудеться 22 квітня, цього дня буде оголошено вихідним.