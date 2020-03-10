В Італії за «коронавирусного» карантину почалася паніка: люди штурмують супермаркети

Після оголошення прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте про введення карантину на всій території Італії перед супермаркетами ряду міст вишикувалися черги.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на La Repubblica.
У пояснювальній записці уряду зазначається, що супермаркети залишаться відкритими і будуть регулярно забезпечуватися продукцією, населенню рекомендовано не панікувати, скуповуючи продукти харчування або товари першої необхідності, які можна буде купити в найближчі дні».
Чиновники уточнюють, що обмеження пересування людей не стосується потреби вийти з дому на закупівлі.
Однак, незважаючи на ці попередження, ряд громадян вирушила до супермаркетів, утворивши черги.
Картоплю, сухарі, молоко, цукор, борошно, а також мило і дезінфікуючі засоби – саме ці товари користуються найбільшим попитом.
Супермаркети протягом ночі залучили додаткових працівників, щоб контролювати черги. У Палермо довелося залучати поліцію, щоб уникнути зіткнень.
Глава італійського уряду Джузеппе Конте підписав у понеділок ввечері указ, який поширює всі запобіжні заходи, прийняті в неділю в районах Північної Італії, на всю країну, щоб «стримати поширення вірусу».
Він підкреслив, що на півночі більше немає «червоної зони», а вся Італія стає «зоною, що охороняється». Всім італійцям доведеться уникати поїздок, крім як на роботу, за продуктами або за медичною допомогою.