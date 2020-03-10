Офіс Президента веде переговори по збереженню Чумака на посаді прокурора

Після відставки Генпрокурора Руслана Рябошапки, тимчасово виконувати його обов’язки залишився Віктор Чумак.



Колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» з сьогоднішньої приставкою в. о. Генпрокурора повідомив, що залишився в прокуратуру, щоб передати наступного керівнику всі справи.



Між тим, відразу кілька джерел з Офісу Президента повідомили, що Віктор Чумак може зберегти свою посаду заступника. У системі прокуратури нібито його бачить імовірний претендент на посаду Генпрокурора Сергій Іонушас.



Що пов’язує цих двох людей із діаметрально протилежних партій «БПП» і «Слуга народу» — поки невідомо.