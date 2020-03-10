Росіян «заспокоїли» щодо подорожчання основних продуктів харчування

У Міністерстві сільського господарства РФ не очікують підвищення цін на основні категорії продуктів харчування в країні на тлі різкого ослаблення рубля.

Втім, заявили сьогодні журналістам в прес-службі Мінсільгоспу, деяке зростання цін можливе на продукцію, яка в силу природних умов не проводиться на території Росії. За даними міністерства, частка імпортної складової у вітчизняної продукції незначна, повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, 9 березня 2020 року на фінансових та нафтовому ринках стався «чорний понеділок». Травневі ф’ючерси на північноморську нафтову суміш Brent впали в ніч на 9 березня одразу на 31% — з п’ятничних $45 до $31. Різке падіння сталося через те, що країни альянсу ОПЕК+ не змогли 6 березня домовитися ні про додаткове скорочення нафтовидобутку, ні про продовження угоди на більш тривалий період (після 31 березня). До того ж Саудівська Аравія оголосила про намір збільшити видобуток і знизити ціни на нафту. На цьому тлі на міжнародному валютному ринку (російські були закриті у зв’язку з вихідним днем) почалася паніка, — курс російської нацвалюти протягом дня обрушився до 86 рублів за євро і до 75 за долар США. До вечора понеділка втрати вдалося частково відіграти.

Зазначимо, що на старті сьогоднішніх торгів на Московській біржі (після довгих вихідних в РФ) російська гривня впала до долара США і євро. Так, до 10:00 мск курс американської валюти розрахунками «на завтра» підскочив на 3,97 рубля до попереднього (п’ятничного) закриття до 72,54 рубля. Курс єдиної європейської валюти до цього часу злетів на 5 рублів до 82,5125 рубля, свідчать дані біржі.

Коментуючи вчорашній обвал на валютному ринку, професор факультету фінансів та банківської справи РАНХиГС Юрій Юденков в бесіді з «Вечірньою Москвою» не виключив, що ця ситуація може відбитися на закордонних поїздках і ціни на імпорт.

На його погляд, «найочевидніше падіння рубля позначиться на закордонні поїздки». «Друге — ціни на імпортні товари. Це і авто, і одяг, і техніка. Подивимося, як впоратися з інфляцією ЦБ, але для нього це стане серйозним випробуванням», — цитувало РИА «Новости» експерта.

Втім, вважає він, радикального подорожчання товарів першої необхідності не очікується.

При цьому Юденков констатує, що до такої ситуації призвело не тільки провал переговорів країн-нафтовиробників, але коронавирусной інфекції COVID-19, а також падіння світових індексів.

Напередодні Мінфін Росії випустив обнадійливе повідомлення. Ліквідних коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) для покриття втрат бюджету від падіння цін на нафту до $25-30 вистачить ще на 6-10 років, заявили чиновники. Відомство також хоче продавати валюти на ринку, щоб компенсувати недоотримані через просідання нефтесырья доходи.