У Києві у вівторок вранці, 10 березня, повністю перекрили Парковий пішохідний міст на Труханів острів.

Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор» на своїй сторінці в Facebook. Пройти або проїхати на велосипеді там буде неможливо до 23:00 четверга, 12 березня

Справа в тому, що фахівці КП «Київавтошляхміст» будуть ремонтувати елементи противаги у опори №3. Дивлячись на те, що на міст найбільше відвідувачів приходить у вихідні дні, відповідні роботи запланували виконувати в будні.

У Києві перекрили пішохідний міст на Труханів острів

Київавтодор