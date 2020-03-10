Терористи розгорнули обстріл під Пісками на Донбасі: у ВСУ поранені

У вівторок, 10 березня, під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії, поранивши кількох українських захисників.

Перші деталі нападу повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов. За його словами, атака почалася в 09:44.

«Бій в Пісках і під Авдіївка – обстріл українських позицій з російських 120 – 122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. У 9.44 підбитий вантажівку ГАЗ-66 ВСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з разведбатов», – написав він.

Інформацію підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко. «У селищі Піски потужний обстріл. Ворожа артилерія. В 9:44 підбитий ГАЗ-66 наших піхотинців. Наша «арта» почала відповідати тільки зараз. Через годину. Мовчання гармат – це нова оборонна доктрина України?» – написав Цаплієнко в Telegram-каналі.

Бутусов також підтримав обурення колеги. «Провокації» тривають по всьому фронту. Президент мовчить… Його стратегія «примирення» з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася», – висловився журналіст.