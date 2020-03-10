Корупція в Морської пошуково-рятувальної служби: поліція активізувала справа про закупівлю човнів

Слідче управління поліції Одеської області відновило активність у розслідуванні справи про закупівлю для КП«Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури двох моторних катерів на загальну суму більше двох мільйонів гривень.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК

Сама угода мала місце ще наприкінці 2017 року, а кримінальне провадження почали в травні 2018 року. Чиновники під керівництвом директора казенного підприємства Віктора Сударєва провели тендер на закупівлю двох моторних човнів типу RIB. У ньому брали участь ПП «Вектор атракціон» і ТОВ «Аргутус». Різниця між пропозиціями склала всього менше п’яти тисяч гривень! За даними слідства, компанія отримала перемогу на підставі неправдивих відомостей про поставку товарів типу RIB-500, які в подальшому продавали за значно нижчими цінами.+

Крім того, чиновники рятувальної служби вступили в змову з представниками Одеського офісу ДП «КТ «Регістр судноплавства України». З метою приховування розтрати вони зареєстрували куплені човни RIB 650, 500, як допоміжні судна до човнів типу «ПРК-01» і «ПРК-06», присвоївши їм назви «ПРК-501» та «ПРК-502».

Однак з тих пір слідство поки не досягло скільки-небудь значних успіхів у розслідуванні. Чиновників рятувальної служби, зокрема, начальника служби флоту Олексія Гавриленка вважають причетними до змовою з власниками харківського ПП «Вектор Атракціон». Причому питання у слідства є і до якості товару — сертифікати були внесені недостовірні відомості щодо технічних характеристик і назв судів, які регістром судноплавства не видавалися, тобто човни будували без схваленого проекту та технічного нагляду.

Слідство підозрює, що з боку підприємства документи підписували начальник служби флоту Олексій Гавриленко та його заступник. Щоб з’ясувати це достовірно, слідство попросило у суду проведення почеркознавчої експертизи, що було схвалено в лютому цього року.

Що стосується ПП «Вектор Атракціон», то їм володіють чоловік і дружина Олександр і Ольга Елисеевы, жителі Харкова. Державні закупівлі фірма виграє дуже рідко, заробивши таким чином, за весь час свого існування з 2004 року не менш як трьох мільйонів гривень. Зате фірму неодноразово викривали в операції з офшорами, визнаними в Україні і входять в «чорний список» ЄС.

Редакція звертає увагу на цей факт міністра транспорту Владислава Криклія і НАБУ і продовжимо публікації про виявлені схеми на даному підприємстві.