В Сети показали как в Англии наказывают героев парковки

В Сети показали «английские» методы борьбы с нарушителями правил парковки.

Местные власти в Лондоне по-особенному «отомстили» герою парковки.

Водитель, оставивший свое авто прямо посреди тротуара, поплатился вдвойне. Во-первых, по сообщениям СМИ, он получил заслуженное наказание в виде штрафа. Ну и в качестве «бонуса», пока автомобилист отсутствовал на месте, его машину обнесли деревянными столбиками.

К сожалению, неизвестно как нарушитель выбирался из внезапной «ловушки». Думаем впредь это будет для него хорошим уроком, и в следующий раз владелец этого авто дважды подумает перед тем, как парковаться где-попало.