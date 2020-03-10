Готівковий курс долара вже досяг 26,50 грн/$. 3 сценарію для гривні на 10 березня

Обвал цін на нафту і світових фінансових ринків спровокував 9 березня ажіотаж і різке подорожчання долара на готівковому ринку в Україні. У небагатьох працюючих банків готівковий валютний курс на продажу людям підскочив в середньому на 5-7 копійок і досяг 25,20 грн/$. Зокрема, такий цінник ставив комерційний А-Банк і державний “Укргазбанк”. Мінімальна вартість склала 24,95 грн/$ (Кредобанк).

На викуп банки залишили п’ятничні курси – 24,60-24,75 грн/$. Очевидно, що поки банкіри не готові сильно переплачувати за іноземну готівку. Оскільки немає важливого курсового орієнтира. 9 березня з-за вихідного в Україні не працює міжбанк, який зазвичай задає тон для цін в касах, і показує в якому напрямку рухаються курси.

“Різко підскочили ціни на готівковому оптовому ринку. До вечора неробочого понеділка ставили 25,70 грн/$ на продаж та 25,30 грн/$ на викуп. Ринок, звичайно, неліквідний, так як це вихідний. Але абсолютно очевидно, що новини про дешевшає в світі нафти і падаючих ринках переполошили населення. До сих пір люди не сильно реагували на курсові стрибки, а тепер, розповідають, що стали активніше скуповувати долар”, – розповів “Країні” фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

25,30-25,70 грн/$ – ще не найвищі ціни для понеділка. Оскільки фінансові компанії ставили ще вищі курси. Середній діапазон на продаж валюти в небанківських обмінниках склав 25,60-25,80 грн/$, а максимальні розцінки в окремих спекулянтів досягали 26,50 грн/$ (на фото).

При цьому фінкомпанії викуповували у населення американську валюту в дуже широкому діапазоні: від 24,90 грн/$ до 25,30 грн/$.

Чорний ринок сьогодні лихоманить цілий день. Ще вранці все було дуже спокійно, і торгівля йшла в рамках 24,74-24,87 грн/$. Але вже до полудня робочі курси пішли в область 24,88-25,04 грн/$, а до 17-ї години вони вийшли на свій пік – 24,97-25,72 грн/$. До 20 години ринок трохи заспокоївся і опинився на 25,19-25,60 грн/$.

Можна не сумніватися, що ціновий розкид залишиться дуже широким аж до відкриття завтра, 10 березня, міжбанківських торгів. Перші безготівкові котирування покажуть настрою банків та їх клієнтів, а після всі розраховують побачити курсової рівень, який, як розраховують фінансисти, буде захищати Нацбанк – продажем долара зі свого резерву.

Не виключається також, що НБУ з самого відкриття міжбанк поставить свою котирування, і запропонує валюту на підтримку ринку. Регулятор чинив так у складні для гривні періоди. Коли розумів, що експортери будуть притримувати валюту поки не зрозуміють, за якою максимальною ціною, можуть її продати.

Є й альтернативний сценарій, яким чиновники скористалися буквально тиждень тому, – підштовхнути до серйозної валютної розпродажу великого гравця. В Україні це НАК “Нафтогаз”. Він, як відомо, продає або долар, виручений за транзит газу від російського “Газпрому”, або за виграний в Стокгольмі арбітраж. Його руку на міжбанку зазвичай дізнаються з великим продажу від держбанків, які обслуговують державного монополіста. Найчастіше це Ощадбанк, Укргазбанк або Укрексімбанк.

Продажу регулятора або держбанків можуть попередити ажіотаж на міжбанку. І не дозволити підняти безготівкові котирування сильно вище п’ятничного закриття – 25,01-25,02 грн/$. Обвал світових ринків буде підштовхувати вгору курс долара в Україні у вівторок.

Особливо, якщо “Нафтогаз”, ні Нацбанк не почнуть валютні розпродажі на міжбанку з самого ранку 10 березня.

По суті, завтра міжбанку три сценарії розвитку ситуації:

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Долар на міжбанку буде продавати НАК “Нафтогаз”. Він може накрити ринок величезною сумою ($100-200 млн), і ринок її поглине. Якщо валюту не будуть повністю розкуповувати іноземці, які виводять капітали з гривневих ОВДП (облігацій внутрішньої держпозики), то це зроблять банки – собі на позицію, щоб перепродувати населенню і заробляти. Хоча напевно нерезиденти будуть розкуповувати все дуже агресивно через паніку на світових ринках. В такому випадку, міжбанківські котирування можуть рухатися в діапазоні 25,0-25,10 грн/$. Нижче підуть тільки, якщо НАК перестарається з розпродажем.

Долар на міжбанку буде продавати Нацбанк. Він буде робити це економно і часто адресними угодами. Безпосередньо, Сітібанк, який обслуговує іноземців. Останньому ринку може діставатися не дуже багато, особливо банкам під перепродаж населенню. У цьому випадку, безготівкові котирування легко можуть перевалити за 25,10-25,20 грн/$. Ніхто не вірить, що НБУ “спалить” значну суму з резервів.

Ніхто з держструктур не буде підтримувати міжбанк валютними продажами. У цьому випадку, безготівкові котирування можуть відразу рвонути до 25,25-25,30 грн/$. І далі котитися вгору залежно від рівня паніки в рядах іноземних скупників долара.

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Відзначимо, що рішення підтримувати курс гривні за рахунок інтервенцій НБУ і “Нафтогазу” чи ні – виключно політичне. І залежить від того, чи захочуть українські влади допомогти власникам ОВДП (а також інших гривневих активів) вивести гроші з України з відносно низьким курсом чи ні. Те, що гривні будуть конвертувати у валюту і выводитьиз країни як мінімум в короткостроковій перспективі (через паніку на світових ринках) неминуче.

Нагадаємо, нафтова війна, яку сьогодні розгорнули Росія і Саудівська Аравія, сильно вдарила по основних фінансових ринків у світі. Вранці 9 березня обвалилися азіатські фондові індекси.

Як повідомлялося, курс долара на чорному ринку України злетів майже до 26 гривень на продаж