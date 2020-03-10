«Це буде означати наближення кінця Росії як нафтової держави»

Що буде з ціною на нафту і навіщо Росія вийшла з угоди ОПЕК+? Відповідає експерт Михайло Крутіхін

Другий день аналітики і спостерігачі обговорюють «чорний понеділок». Так в ЗМІ охрестили різке зниження ціни на нафту і слідом за ним здешевлення рубля. Чому це сталося і що буде далі? У чому був задум російського уряду, коли воно вирішило розірвати угоду з ОПЕК? Про це Znak.com поговорив з аналітиком на нафтогазовому ринку Михайлом Крутихиным.

«Росія лише формально зберігає домовленості з Саудівською Аравією»

— Ви можете пояснити логіку рішень міністра енергетики Олександра Новака і глави «Роснафти» Ігоря Сєчіна з приводу зірвалася угоди з Саудівською Аравією? Навіщо так було зроблено, чи є в цьому якийсь розрахунок?

— Президенту нібито були представлені якісь аналітичні розрахунки, які говорили, що таким чином Росія може покарати американських виробників сланцевої нафти. З-за низьких цін вони будуть змушені згорнути свою діяльність. При цьому сама Росія зможе три роки або навіть більше протриматися на плаву при низькій вартості нафти за рахунок накопичених коштів.

Але, я думаю, це не головне пояснення. На мій погляд, між Росією і Саудівською Аравією до нинішнього моменту склалися конфліктні відношення в рамках ОПЕК. Протягом трьох років Росія лише формально зберігає домовленість з Саудівської Аравією. А насправді підвищувала видобуток нафти замість того, щоб її знижувати. І коли Саудівська Аравія, бачачи гігантські розміри «навісу» пропозиції над попитом, зажадала, щоб Росія брала участь у зниженні видобутку, остання на це піти не змогла. Вона запропонувала на один-два квартали продовжити попередню схему діяльності. Саудівці на це не погодилися і заявили, що на таких умовах вони припиняють співпрацю.

Wang Ying/Xinhua

— Ця ситуація деяким спостерігачам нагадала ситуацію в середині 80-х років, коли президент США Рональд Рейган нібито підмовив Саудівської Аравії збільшити обсяги видобутку нафти, щоб знизити її ціну і залишити СРСР без твердої валюти. Мовляв, це і стало однією з причин розпаду Радянського Союзу. Чи можна провести паралелі з тими подіями?

— Таку версію свого часу озвучував навіть Єгор Гайдар. Але я не її прихильник. Якщо озирнутися назад і уважно вивчити деталі тодішніх відносин між США і Саудівською Аравією, то стає зрозуміло, що ніякого подібного змови проти СРСР бути не могло. Я впевнений, що ця версія не витримує жодної критики. Нинішня ситуація зовсім відмінна від тієї.

— Повернемося до питання зі сланцевої нафтою. Якщо прийняти версію, що порушення домовленостей з саудити було результатом бажання нашкодити США, то чи вийшло це в Росії реально?

— Я схильний відкидати задум завдати шкоди американцям. Навіть якщо він реально був, то він, очевидно, дурний. Американські сланцеві компанії можуть припинити видобуток сланцевої нафти, так і швидко її відновити. Далеко не всі вони постраждають навіть при 25 доларах за барель. Дійсно, від поведінки Росії на нафтовому ця галузь може трохи сповільнитися, але катастрофи там не відбудеться точно.

«Саудівці отримають більше вигоди, реалізуючи великі обсяги за меншу ціну»

— Ряд експертів стверджують, що такий крок Росії і самій їй нічим страшним не загрожує. У Мінфіні сказали, що у країни вистачить грошей на виконання всіх соціальних зобов’язань протягом 6-10 років навіть при стабілізації ціни нафти на рівні 25-30 доларів за барель. Хоча є розрахунки, які кажуть, що бюджет буде збалансованим тільки при ціні нафти не нижче 42 доларів за барель. Так кому вірити? Чи зможе Росія благополучно існувати далі при обрушеного цінах на нафту?

— Є прогноз бюджету Російської Федерації на період до 2036 року. Цей документ опублікований на сайті Мінфіну у квітні 2019 року. Там аналізується федеральний бюджет за різною ціною марки Urals. Якщо взяти 25 доларів за барель, а це реальна ціна в майбутньому, і така ціна протримається цілий рік, то 2,4% з ВВП — геть. Якщо вона протримається п’ять років, то з ВВП зникнуть 13%. Тобто ВВП неминуче скоротиться, і це не мої підрахунки, а Мінфіну.

Фонд національного добробуту вже відкоркували. Ціна нафти вже нижче ціни точки відсікання. І різницю, не хватающую до 42,4 долара, яка потрібна для бездефіцитного бюджету, будуть заповнювати з нашого суверенного фонду. Наскільки його вистачить, важко сказати. Апетити великих компаній на здійснення якихось проектів виміряти неможливо. Вже вишикувалася черга для отримання коштів з цієї скриньки.

У нас є нафтова галузь, є залишилися запаси нафти. З них лише 30% — це комерційно видобувні, інші вважаються трудноизвлекаемыми. Нафта повинна коштувати 70-80 доларів за барель, щоб її взагалі варто було добувати. А якщо ціна на нафту буде ще менше, ніж до останнього краху, тоді виходить, що у нас не 30% комерційно витягуваної нафти, а 15-20%. Це буде означати наближення кінця Росії як нафтової держави. У минулому році міністерство енергетики пророкувало, що до 2035 року ми втратимо 40% річного видобутку нафти за обсягом, оскільки погіршується якість запасів. Зараз, я думаю, цей термін буде наближений.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак на зустрічі з колегами в ОПЕКMinistry of Energy Russia/via Globallookpress.com

— Яка мотивація саудитів? Вони-то навіщо йдуть на цей крок? Просто показати свою силу перед Росією? Вони адже теж постраждають від зниження ціни на нафту.

— Ціна нафти в 50 доларів за барель не влаштовує Саудівську Аравію, це не дозволить їм сформувати бездефіцитний бюджет. Вони розраховували продавати менше нафти за обсягом, але за більш високою ціною, скорочуючи видобуток. Вони прорахували, скільки вони отримають від такого сценарію. Потім вони порахували, що буде, якщо відпустити віжки і видобувати стільки нафти, скільки вони зможуть, при цьому битися за ринкові ніші, відштовхувати конкурентів, робити дисконти. І виявилося, що саудівці отримають більше вигоди, реалізуючи великі обсяги за меншу ціну. Навіть більше, ніж від угоди ОПЕК+. Тому саудівці фактично нічого не втрачають. Так, у них є тимчасові невдачі, типу просідання вартості їх компанії Saudi Aramco. Але в довгостроковій перспективі вони в накладі не залишаться.

«Для населення девальвація рубля означає неминучу інфляцію»

— Тоді який ваш прогноз за ціною на нафту? Хтось стверджує, що це ненадовго, і скоро все повернеться назад до 40 доларів за барель.

— Робити прогнози — це божевільна заняття. Але я можу сказати, що зараз два фактори будуть визначати кон’юнктуру на нафтовому ринку. Фактор № 1. Протягом найближчих років пропозиція буде перевищувати попит. Фундаментальний показник цього балансу буде тиснути на ціну нафти. Пропозицій буде більше, і за ринкові ніші будуть битися і збивати ціну. Фактор № 2. Ми прекрасно знаємо, що ціна на нафту, яку ми бачимо на графіках, визначається не цим балансом, а поведінкою учасників фінансового ринку, які торгують ф’ючерсами, форвардами, спредами та іншими деривативами від ціни на нафту. Там звертається набагато більше папірців, ніж реальною нафти. А самим учасникам ринку вигідні не високі і не низькі ціни, а волатильність. Ціна йде вгору, ціна йде вниз — вони в будь-якому випадку роблять гроші.

Тобто, з одного боку, у нас буде навіс пропозиції над попитом, а з іншого кінця у нас буде постійна гра на волатильності фінансового ринку. Якщо ви будете аналізувати ці два моменти, то ви зможете передбачати ціни на нафту.

Stefan Sauer/dpa

— Якщо почитати соцмережі та інтернет-ЗМІ, російське суспільство зараз перебуває в якійсь паніці від того, що відбувається на нафтовому ринку. Але чи є реальний привід для паніки для широких верств суспільства? Хіба це не стосується в першу чергу нафтових компаній? У країні величезна кількість бідних, які не мають ніяких накопичень. Так серйозно на них відіб’ється падіння ціни на нафту?

— Так, це стосується в першу чергу нафтових компаній. Вони будуть вигравати в результаті девальвації рубля, але вони будуть втрачати через скорочення видобутих запасів. Але раз рубль буде втрачати свою вартість, то вони, розплачуючись всередині Росії, будуть отримувати прибуток в твердій валюті. Для нафтових компаній це двозначна ситуація.

Але для населення девальвація рубля означає неминучу інфляцію і неминуче подорожчання всього імпортного. А Росія у нас сильно залежить від імпорту, починаючи від продовольства і закінчуючи промисловою та побутовою технікою. Публіка побачить подорожчання всього, пов’язаного з імпортом. Це погано і неодмінно позначиться на вміст гаманців людей, навіть якщо вони не багаті і відкладати їм особливо нічого.