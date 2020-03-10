ЗМІ: Букмекери маніпулюють українськими парламентаріями — свідки

Відома букмекерська компанія вдається до методів нечесної конкуренції і тиску в процесі легалізації грального бізнесу.

Про це повідомляють джерела, близькі до процесу, пише from-ua.com.

Як пише видання, ініціатива Президента Зеленського про виведення грального ринку з тіні опинилася на межі зриву: поки парламент і гравці ринку шукають компроміс з питання легалізації, змінився уряд і керівництво Офісу Президента, а сили, які бажають отримати контроль над ринком — активізувалися.

«Винних у саботажі процесу шукали в особі різних сторін: парламентарів, урядовців, представників різних видів азартного бізнесу. Але мало хто був готовий називати конкретні назви та імена.

Нам же вдалося дізнатися, хто саме стоїть за цим процесом.

Інсайдери застукали стюардесу неназваною авіакомпанії за передачею інформації від скандально відомої компанії “Парі Матч”.

“Я був шокований, коли сидить поруч зі мною депутату стюардеса шепнула на вухо наступне: “Гральний бізнес України має підкоритися Парі Матчу!” — говорить очевидець.

“Після цього дівчина стиснула тонкі пофарбовані в червоний колір губи, і запитала депутата — “Чай? Кави? Вода? Томатний сік?” — розповідає очевидець.

“Вона зухвало підморгнула депутату та було вже звернулася до мене… але, прикинувшись сплячим, я уникнув її жахливих маніпуляцій!” — говорить інсайдер, який летів одним рейсом з депутатом, на якого стюардеса чинила тиск.

Після цього інциденту горе-депутат, який побажав залишитися анонімним, проходить лікування в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом: наслідки психологічної травми з психопатизацией особистості.

Поки потерпілий готує позов до авіакомпанії, яка допустила корупцію і психологічний тиск такого кричущого масштабу, нашої редакції вдалося дізнатися шокуюче доповнення до цієї історії. Як виявилося, подібні випадки ось вже декілька місяців відбуваються на бортах всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси до Києва», — пише видання.

На сьогоднішній день тільки в аеропорт Бориспіль здійснюють рейси авіакомпанії з 31 країни світу. Ще 8 авіакомпаній здійснюють рейси з аеропорту Київ (Жуляни).

«На жаль, на момент публікації жоден представник авіакомпанії не прокоментував новину. Залишається тільки гадати, які масштаби прийняло тиск на процес легалізації з боку букмекерів в реальності, адже це може бути тільки вершина айсберга.

Прес-служба Парі Матч так відповіла на запит редакції: “Гральний бізнес України має підкоритися “Парі Матч”! Чай? Кави? Вода? Томатний сік?”

Нагадаємо, букмекерська компанія «Парі Матч» винна у всіх бідах української сучасності і навіть дійшла до того, що прямо в повітрі вустами третіх осіб нашіптує депутатам українського парламенту, як правильно легалізувати гральний бізнес в Україні!» — резюмує видання.