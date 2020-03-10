Меган Маркл и принц Гарри последний раз вышли в свет в качестве членов британской королевской семьи (фото)

Герцог и герцогиня Сассекские посетили службу в Вестминстерском аббатстве.

9 марта состоялся последний выход 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри в качестве членов британской королевской семьи. Супруги посетили дневную службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве. Елизавета II по традиции собрала на этом мероприятии самых близких родственников.

Герцогиня Сассекская появилась на службе в зеленом платье от Emilia Wickstead, шляпке и нюдовых туфлях. Лук дополнила сумка Gabriella Hearst.

На службе также присутствовали 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям, принц Чарльз и герцогиня Камилла.

Кейт выбрала для своего выхода красное пальто от Catherine Walker. Она дополнила наряд шляпой, бордовым клатчем, перчатками в тон и туфлями на каблуке.

В Вестминстерском аббатстве собралось две тысячи прихожан. Почетными гостями стали премьер-министр Борис Джонсон, генеральный секретарь Содружества наций Патриция Скотланд, послы государств и религиозные лидеры, а также 800 школьников и приглашенных.

Королева и члены ее семьи пообщались с присутствующими и прошли мимо знаменосцев Содружества.